St. James’s Place推出理財教育平台「Money123」　助青少年實踐賺取、儲存、增值理財三原則

財富管理集團St. James’s Place Wealth Management（SJP）宣布在亞洲推出全新理財教育綫上平台Money123，旨在為大眾提供理財教育資源，讓處於人生不同階段的人士能獲得重要的個人理財教育及幫助他們提高理財意識，幫助他們作出明智的財務決定。

SJP指，有調查發現兒童最早於3歲時便能夠認識金錢的概念，在7歲時就已建立大部分理財觀念。Money123平台先以3至18歲兒童及青少年受眾為目標，透過易於理解、具體驗性質的互動式影片及兒童為本的工作坊，建立學童對理財的認識。平台亦提供趣味遊戲及其他資源，以介紹基本的理財概念。



Money123提供英語及廣東話版本的工作坊（廣東話版由前證券分析員兼香港小姐劉倩婷進行解說）及研究論文。SJP表示，在未來數月，該平台將陸續推出網絡研討會及有關理財教育其他方面的工具。



St. James’s Place理財總監Robert Gardner表示，理財教育是兒童教育最重要的其中一環。時下的兒童及青少年面對前所未有的金錢壓力，因此，從小培養兒童建立正確的理財觀非常重要。現在正是與兒童及青少年展開相關對話的良機，為他們奠定良好的儲蓄及投資習慣基礎，令他們終生受用。



St. James’s Place Asia市場部營銷總監Joel Carpenter表示，Money123旨在啟發更多年輕一代實踐理財之道的關鍵原則──賺取、儲存、增值，作出理性及有效的理財決定並付諸行動。



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責任編輯︰陳啟昌