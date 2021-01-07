務實主義　Volkswagen T-Roc

▲ 福士最近推出全新的輕型SUV T-Roc，力sell價廉物美，市場定位亦清晰。

其實做汽車生意跟做人一樣，最重要是清楚自己的方向，因此，自成立以來便打正旗號是「人民汽車」（Volkswagen）的福士，只要認認真真地設計與生產像T-Roc這類無論是裝備和售價均合情合理的汽車，已經很好。

▲ 無懼疫情，福士最近推出全新的輕型SUV T-Roc，以價廉物美取勝。

並不是說「人民汽車」就必然是廉價品，畢竟，任何國家的人民也有富起來的權利和自由，富有了，就自然要進步一點買高價汽車。

但事實已經證明，福士生產的高價車，像Phaeton、Passat、Touareg等，設計和質素都非常好，卻始終沒有太多人會購買，因為大家要買貴價版福士汽車的話，都寧願買奧迪（Audi）。

▲ 新車採用頭矮尾高的設計，車身更是搶眼的two-tone設計，動感十足。

因此，福士最應該做的事，便是繼續推出價廉物美的汽車。T-Roc的動力，以平實簡單為主，它配備一副1.5公升TSI EVO直4汽缸直噴渦輪增壓引擎，最大馬力150hp，峰值扭力25.49kgm/1,500-3,500rpm。

另外還配備「主動式汽缸休止管理系統」，當引擎處於低轉速、低輸出或低負荷狀態時，它可以自動暫停其中兩個汽缸的運作以節省燃油。這雖然不是甚麼嶄新技術，但在1.5公升直4汽缸引擎上應用還是首次。

▲ 1.5公升直4汽缸TSI EVO引擎備有主動式汽缸休止管理系統，於低負荷時能改以兩個汽缸運作，降低油耗。

加速反應中性合格

T-Roc的車廂，除了10.25吋Active Info Display數碼錶板外，中控台上還有8吋的Composition Media輕觸屏幕，令駕駛者及前座乘客均可輕鬆操作Air Care Climatronic「雙區自動恆溫冷氣」。

▲ 10.25吋Active Info Display數碼錶板，加上中控台的8吋Composition Media輕觸屏幕，感覺較傳統錶板現代得多。

配合備有多功能控制按鈕的軚盤，駕駛者可自由選擇顯示出轉數錶、車速錶、行程紀錄、音響播放媒體等多項行車數據和資訊。

而T-Roc的車重是1,330公斤，以150匹馬力去驅動這重量，換來的加速反應可說是合格有餘而凌厲不足。以軚盤轉檔撥片指令其7前速DSG波箱作降檔減速，反應亦算不慢。

▲ 錶板其中一個模式，暗黑得來只顯示必要的行車資料，於黑夜駕駛時能大大減低駕駛者眼睛疲勞情況。

價廉物美定位清晰

由於車輛的前麥花臣、後四連桿懸掛屬全機械設計，沒有電子系統去改變軟硬度，因此工程師為它起用了甚為中性的設定，但求能夠在舒適和操控間取得平衡。

▲ 跨越前、後座大部分位置的大面積天幕，令車廂更有開揚感。

簡單來說，T-Roc最突出之處，就是各方面表現均非常平均，$269,980這定價又夠相宜，市場定位亦絕對清晰，令一切都顯得合情合理。

▲ 原裝的車頂行李架，再加上金屬窗框，合組出一個實用而格調硬朗的配搭。

規格表

售價︰$269,980起

車型︰5門5座位SUV

引擎︰1.498公升，直4汽缸配渦輪增壓器

最大馬力︰150ps

峰值扭力︰25.49kgm/1,500-3,500rpm

傳動方式︰前置引擎、前輪驅動、7前速雙離合器自排

懸掛︰（前）麥花臣、（後）四連桿

車身︰4,245 x 1,819 x 1,566mm

輪軸距︰2,590mm

車輛淨重︰1,330kg

平均耗油量︰7.2L/100km

輪胎︰215/50 R18

加速︰0至100km/h 8.4秒

極速︰205km/h

查詢︰Volkswagen HK（3698 9888）