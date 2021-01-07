務實主義　Volkswagen T-Roc

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其實做汽車生意跟做人一樣，最重要是清楚自己的方向，因此，自成立以來便打正旗號是「人民汽車」（Volkswagen）的福士，只要認認真真地設計與生產像T-Roc這類無論是裝備和售價均合情合理的汽車，已經很好。
並不是說「人民汽車」就必然是廉價品，畢竟，任何國家的人民也有富起來的權利和自由，富有了，就自然要進步一點買高價汽車。
但事實已經證明，福士生產的高價車，像Phaeton、Passat、Touareg等，設計和質素都非常好，卻始終沒有太多人會購買，因為大家要買貴價版福士汽車的話，都寧願買奧迪（Audi）。
因此，福士最應該做的事，便是繼續推出價廉物美的汽車。T-Roc的動力，以平實簡單為主，它配備一副1.5公升TSI EVO直4汽缸直噴渦輪增壓引擎，最大馬力150hp，峰值扭力25.49kgm/1,500-3,500rpm。
另外還配備「主動式汽缸休止管理系統」，當引擎處於低轉速、低輸出或低負荷狀態時，它可以自動暫停其中兩個汽缸的運作以節省燃油。這雖然不是甚麼嶄新技術，但在1.5公升直4汽缸引擎上應用還是首次。
加速反應中性合格
T-Roc的車廂，除了10.25吋Active Info Display數碼錶板外，中控台上還有8吋的Composition Media輕觸屏幕，令駕駛者及前座乘客均可輕鬆操作Air Care Climatronic「雙區自動恆溫冷氣」。
配合備有多功能控制按鈕的軚盤，駕駛者可自由選擇顯示出轉數錶、車速錶、行程紀錄、音響播放媒體等多項行車數據和資訊。
而T-Roc的車重是1,330公斤，以150匹馬力去驅動這重量，換來的加速反應可說是合格有餘而凌厲不足。以軚盤轉檔撥片指令其7前速DSG波箱作降檔減速，反應亦算不慢。
價廉物美定位清晰
由於車輛的前麥花臣、後四連桿懸掛屬全機械設計，沒有電子系統去改變軟硬度，因此工程師為它起用了甚為中性的設定，但求能夠在舒適和操控間取得平衡。
簡單來說，T-Roc最突出之處，就是各方面表現均非常平均，$269,980這定價又夠相宜，市場定位亦絕對清晰，令一切都顯得合情合理。
規格表
售價︰$269,980起
車型︰5門5座位SUV
引擎︰1.498公升，直4汽缸配渦輪增壓器
最大馬力︰150ps
峰值扭力︰25.49kgm/1,500-3,500rpm
傳動方式︰前置引擎、前輪驅動、7前速雙離合器自排
懸掛︰（前）麥花臣、（後）四連桿
車身︰4,245 x 1,819 x 1,566mm
輪軸距︰2,590mm
車輛淨重︰1,330kg
平均耗油量︰7.2L/100km
輪胎︰215/50 R18
加速︰0至100km/h 8.4秒
極速︰205km/h
查詢︰Volkswagen HK（3698 9888）
撰文 : 道仁
欄名 : 型男玩物誌