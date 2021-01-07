▲ 【綠色投資】2021年ESG投資機遇何處尋？

2020年是投資市場波動的一年，但仍是有具潛力的投資主題，當中ESG投資是受市場關注的投資主題之一，但不少人以為投資ESG就要犧牲投資回報，事情是這樣嗎？如想在新一年投資ESG主題，又有甚麼機遇呢？

何謂ESG？

「ESG」是指「Environment（環境）」、「Social（社會）」與「Governance（管治）」，ESG投資是指着眼於這三方面表現而作出的金融投資，以支持長遠經濟及業務的可持續發展，ESG投資有時亦稱為「社會責任投資」、「可持續投資」等。根據港交所的報告，ESG議題關聯到消除貧窮、價廉且清潔的能源、減少不平等、可持續城市和社區、氣候行動等的可持續發展目標。

資金續流入ESG投資

誠然，推動全球ESG投資快速增長是國際社會的共識，事實上，愈來愈多的資產擁有人、投資管理人和市場中介機構已成為《聯合國責任投資原則》的簽署成員。

根據晨星（Morningstar）的數據，截至2020年3季，第三季的亞洲可持續基金錄得破紀錄87億美元的資金淨流入，令相關基金資產規模增至251億美元，比第二季大增75%。

ESG投資對於散戶投資者來說可能還屬於是比較新的投資主題概念，港交所於去年12月成立可持續及綠色交易所平台STAGE，為亞洲首個多元資產類別可持續金融產品平台，平台設有網上產品資訊庫，助投資者了解ESG。

▲ 港交所於去年12月成立可持續及綠色交易所「STAGE」

ESG ETF回報不俗

港交所的《ESG股票指數與傳統股票指數的表現比較》報告提到，全球首隻ESG指數MSCI凱特400社會指數的年度回報率在過去9年中有7年都勝過MSCI美國可投資市場指數。由此可見，ESG投資在追求道德投資的同時，不一定會犠牲回報。

ESG與恒指的多年表現比較，按︰【下一頁】了解更多

分析一間公司的ESG評分並不容易，散戶投資者若想參與ESG機遇，較為簡單的方法是選擇交易所買賣基金，買賣方便之餘，收費亦低廉。根據STAGE資料，現時本港有兩隻ESG ETF掛牌︰海通MSCI中國A股ESG ETF （03031） 及GLOBAL X中國潔淨能源ETF （02809） ，惟兩隻ETF成立不足一年，長期表現有待觀察。

海通MSCI中國A股ESG ETF是首隻在港上市的寬基ESG ETF，所謂寬基ESG ETF即是ETF會評估所有在A股公司在ESG的成效，並跨行業投資。該ETF選股時，會將所有公司的ESG表現評分，然後剔除ESG表現差、具爭議性及有重大違規的公司。海通MSCI中國A股ESG ETF追蹤MSCI 中國A股ESG通用指數，頭5大持倉為貴州茅台（600519）、寧德時代（300750）、中國平安（601318）、招商銀行（600360）及五糧液（000858）。

Global X中國潔淨能源ETF追蹤Solactive中國清潔能源指數Ntr，受惠於中國發展潔淨能源的長遠國策，該ETF上市至今錄得逾150%回報的強勁表現，跑贏恒指同期-4.62%的回報。該ETF頭5大持倉為陽光電源（300274）、隆基股份（601012）、長江電力（600900）、信義光能 （00968） 及中環股份（002129）。

ETF 資產規模 上市至今表現 管理費 海通MSCI中國A股ESG ETF （03031） * 4.6億元 36% 0.6% GLOBAL X中國潔淨能源ETF （02809） # 25.5億元 153% 0.5% *3031於2020年10月15日掛牌

#2809於2020年1月17日掛牌

表現截至1月7日數據

【一表看清證監會認可ESG基金，按︰此頁】

【晨星推薦高評級ESG基金，按︰此頁】

責任編輯︰陳啟昌