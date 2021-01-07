  • 15°C
香港時間 : 2021107日 (四) 07:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

洪師父牛肉麵將軍澳店晚市外賣9折　一田年糕禮券低至57折

精明理財 07:00 2021/01/07

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 洪師父台灣牛肉麵︰將軍澳店晚上6時後外賣9折

由即日起至1月31日，洪師父台灣牛肉麵將軍澳分店，每日晚上6時後外賣享9折優惠。

地點：將軍澳坑口重華路8號東港城2樓一田收銀處旁

2. 一田︰年糕禮券低至57折

由即日至1月25日，一田超市推出年糕券預售優惠，以低至57折預售5大人氣品牌年糕禮券。優惠期內，逢星期一以「一田Visa卡」或逢星期二以「一田x熊本県 Titanium卡」簽帳，可享額外95折，此優惠不適用於網上訂購。

地點：全綫一田百貨顧客服務部、一田超市收銀處及一田eGift

一田網店

3. Café & Grill Italian Tomato：晚市外賣自取75折

由即日起至1月31日，Tomato Club會員憑手機程式內電子優惠券，於晚上6時後到夢見屋/Café & Grill Italian Tomato外賣自取，即可享75折晚市優惠。優惠不適用於蛋糕產品。

優惠不可與其他優惠同時使用。會員使用前須出示優惠券；此優惠每位會員只可以使用一次。優惠有限，售完即止。

Café & Grill Italian Tomato

  • 荃灣大河道88號灣景廣場購物中心永旺灣景店地下G08號舖
  • 夢見屋荃灣愉景新城商場1樓1028號舖

會員登記

撰文：hket小編

欄名 : 今日優惠精選

最新專欄文章 更多

今日優惠精選 - 1月7日生日之星免費換La Famille戚風蛋糕　鴻福堂賀年糕品禮券買6送1
2021/01/06
1月7日生日之星免費換La Famille戚風蛋糕　鴻福堂賀年糕品禮券買6送1
今日優惠精選 - 譚仔三哥米線外賣自取優惠　yuu會員外賣自取Pizza Hut大批$98
2021/01/05
譚仔三哥米線外賣自取優惠　yuu會員外賣自取Pizza Hut大批$98
今日優惠精選 - 牛石料理推刺身及燒肉半價優惠　Café&Meal MUJI外賣自取9折
2021/01/04
牛石料理推刺身及燒肉半價優惠　Café&Meal MUJI外賣自取9折
今日優惠精選 - Starbucks網店買酷黑系列產品低至7折　MOS Burger外賣自取套餐免費升級大汽水​​​​​​​
2020/12/31
Starbucks網店買酷黑系列產品低至7折　MOS Burger外賣自取套餐免費升級大汽水​​​​​​​
今日優惠精選 - adidas網店買4件減價產品享額外6折　​​​​​​​鴻福堂藥製龜苓膏買1送1
2020/12/30
adidas網店買4件減價產品享額外6折　​​​​​​​鴻福堂藥製龜苓膏買1送1
著數優惠 Cafe 餐廳 一田 超市 外賣

下一篇文章

鴻星外賣自取優惠　正價食品全日68折
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【N無津貼懶人包】申請表今日起派發　一文睇晒申請資格、方法及注意事項
【N無津貼懶人包】申請表今日起派發　一文睇晒申請資格、方法及注意事項
【出糧戶口】新年轉用出糧戶口　邊間銀行提供定存特惠年息？
【出糧戶口】新年轉用出糧戶口　邊間銀行提供定存特惠年息？
【牛年2021】國金軒賀年年糕8折！酒店及連鎖餅店年糕早鳥優惠合集
【牛年2021】國金軒賀年年糕8折！酒店及連鎖餅店年糕早鳥優惠合集
【香港寄台灣】4大快遞服務價格比併　禁運品有啲咩？
【香港寄台灣】4大快遞服務價格比併　禁運品有啲咩？
鴻星外賣自取優惠　正價食品全日68折
鴻星外賣自取優惠　正價食品全日68折
Pizza Hut HK狂熱星期三　外賣自取大批優惠價$98
Pizza Hut HK狂熱星期三　外賣自取大批優惠價$98