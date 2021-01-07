洪師父牛肉麵將軍澳店晚市外賣9折　一田年糕禮券低至57折

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 洪師父台灣牛肉麵︰將軍澳店晚上6時後外賣9折

由即日起至1月31日，洪師父台灣牛肉麵將軍澳分店，每日晚上6時後外賣享9折優惠。

地點：將軍澳坑口重華路8號東港城2樓一田收銀處旁

2. 一田︰年糕禮券低至57折

由即日至1月25日，一田超市推出年糕券預售優惠，以低至57折預售5大人氣品牌年糕禮券。優惠期內，逢星期一以「一田Visa卡」或逢星期二以「一田x熊本県 Titanium卡」簽帳，可享額外95折，此優惠不適用於網上訂購。

地點：全綫一田百貨顧客服務部、一田超市收銀處及一田eGift

一田網店

3. Café & Grill Italian Tomato：晚市外賣自取75折

由即日起至1月31日，Tomato Club會員憑手機程式內電子優惠券，於晚上6時後到夢見屋/Café & Grill Italian Tomato外賣自取，即可享75折晚市優惠。優惠不適用於蛋糕產品。

優惠不可與其他優惠同時使用。會員使用前須出示優惠券；此優惠每位會員只可以使用一次。優惠有限，售完即止。

Café & Grill Italian Tomato

荃灣大河道88號灣景廣場購物中心永旺灣景店地下G08號舖

夢見屋荃灣愉景新城商場1樓1028號舖

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撰文：hket小編