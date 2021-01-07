君悅酒店自助早餐買一送一 精明理財 09:00 2021/01/07 分享： 由即日起至1月29日，逢星期一至五，君悅酒店推出自助早餐買一送一優惠！ 時間︰星期一至五上午8時至9時30分；上午9時30分至11時 價錢︰338元/成人；169元/小童 需要注意，另收10%服務費。享用優惠前，必須提前致電2584 7722訂座。 ▼點擊圖片放大 撰文︰hket小編 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 鴻星外賣自取優惠 正價食品全日68折 2021/01/06 鴻星外賣自取優惠 正價食品全日68折 Good mask會員專享優惠 全綫盒裝口罩8折 2021/01/06 Good mask會員專享優惠 全綫盒裝口罩8折 夏麵館新年優惠 外賣自取正價食品享85折 2021/01/05 夏麵館新年優惠 外賣自取正價食品享85折 大班早鳥優惠 賀年糕品券買一送一 2021/01/05 大班早鳥優惠 賀年糕品券買一送一 Bloom夥Visa推消費大抽獎 指定商場簽帳50元贏20萬元簽帳額 2021/01/04 Bloom夥Visa推消費大抽獎 指定商場簽帳50元贏20萬元簽帳額 著數優惠 酒店 早餐