君悅酒店自助早餐買一送一

由即日起至1月29日，逢星期一至五，君悅酒店推出自助早餐買一送一優惠！

時間︰星期一至五上午8時至9時30分；上午9時30分至11時

價錢︰338元/成人；169元/小童

需要注意，另收10%服務費。享用優惠前，必須提前致電2584 7722訂座。

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撰文︰hket小編