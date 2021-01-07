  • 15°C
香港時間 : 2021107日 (四) 09:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

君悅酒店自助早餐買一送一

精明理財 09:00 2021/01/07

分享：

由即日起至1月29日，逢星期一至五，君悅酒店推出自助早餐買一送一優惠！

時間︰星期一至五上午8時至9時30分；上午9時30分至11時

價錢︰338元/成人；169元/小童

需要注意，另收10%服務費。享用優惠前，必須提前致電2584 7722訂座。

    點擊圖片放大

撰文︰hket小編

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

鴻星外賣自取優惠　正價食品全日68折
2021/01/06
鴻星外賣自取優惠　正價食品全日68折
Good mask會員專享優惠　全綫盒裝口罩8折
2021/01/06
Good mask會員專享優惠　全綫盒裝口罩8折
夏麵館新年優惠　外賣自取正價食品享85折
2021/01/05
夏麵館新年優惠　外賣自取正價食品享85折
大班早鳥優惠　賀年糕品券買一送一
2021/01/05
大班早鳥優惠　賀年糕品券買一送一
Bloom夥Visa推消費大抽獎　指定商場簽帳50元贏20萬元簽帳額
2021/01/04
Bloom夥Visa推消費大抽獎　指定商場簽帳50元贏20萬元簽帳額
著數優惠 酒店 早餐

下一篇文章

洪師父牛肉麵將軍澳店晚市外賣9折　一田年糕禮券低至57折
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【香港寄台灣】4大快遞服務價格比併　禁運品有啲咩？
【香港寄台灣】4大快遞服務價格比併　禁運品有啲咩？
【N無津貼懶人包】申請表今日起派發　一文睇晒申請資格、方法及注意事項
【N無津貼懶人包】申請表今日起派發　一文睇晒申請資格、方法及注意事項
鴻星外賣自取優惠　正價食品全日68折
鴻星外賣自取優惠　正價食品全日68折
Pizza Hut HK狂熱星期三　外賣自取大批優惠價$98
Pizza Hut HK狂熱星期三　外賣自取大批優惠價$98
【牛年2021】國金軒賀年年糕8折！酒店及連鎖餅店年糕早鳥優惠合集
【牛年2021】國金軒賀年年糕8折！酒店及連鎖餅店年糕早鳥優惠合集
【出糧戶口】新年轉用出糧戶口　邊間銀行提供定存特惠年息？
【出糧戶口】新年轉用出糧戶口　邊間銀行提供定存特惠年息？