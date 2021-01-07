金融機構現在真的需要區塊鏈嗎？

▲ 你的金融機構現在真的需要區塊鏈嗎？

上期專欄探討了分布式分類帳技術（Distributed Ledger Technology / DLT）、區塊鏈、以及相關全球金融機構在疫情前後的用例。今次將會以香港及中國的實例與讀者探討金融機構投資及使用區塊鏈技術時應考慮的主要事項。

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區塊鏈在中國的發展

自2014年設立中國人民銀行數字貨幣研究所後，中國已開始試驗國家層面的數碼貨幣。全球正醞釀一場誰能率先推出大規模數碼貨幣電子支付的競賽，而中國中央銀行正處於領頭人位置。試驗地區包括江蘇、浙江、安徽、環渤海經濟區和粵港澳大灣區，並涵蓋交通、教育、保健等其他消費品及服務。去年10月，在抽紅包活動中，5萬名深圳居民每人獲得了200元數位人民幣，以慶祝中國改革開放及深圳特區成立40周年。在使用這些獎勵的同時，以行動實踐了有關數碼貨幣的理論。有見大規模中央數碼貨幣即將到來，不同金融機構近期對區塊鏈技術的興趣有增無減。

香港本地也有很多針對金融服務業的跨境融資及資訊流通方案，與香港融合內地及其他國家的政策相輔相成。以下是3個已經在市面上實行的實例︰

香港交易所Synapse──滬深港通北向交易全新綜合結算服務

AlipayHK海外跨境滙款服務

貿易聯動──貿易融資服務

使用區塊鏈技術的挑戰

了解過本地的實例，以下部分筆者將細說金融機構進一步投資區塊鏈技術前應考慮的主要因素。

埃森哲報告指出，80%金融機構已經或正在考慮採用區塊鏈技術，而65%認同區塊鏈技術將會是企業維持競爭力的必要條件，毋庸置疑金融服務業對分布式分類帳技術的興趣非常大。不過與其他新科技一樣，不要盲目被「新生代魅力」吸引，作出客觀評估至關重要。我們必須充分了解分布式分類帳技術所帶來的挑戰。

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在埃森哲我們經常與金融服務業客戶說明投資區塊鏈技術前應評估以下數點：

1. 你希望使用區塊鏈技術方案達成甚麼？

金融機構的答案將決定區塊鏈技術是否「正確」的方案。如果金融機構不用建構一個基於信任及去中央化的存儲庫，或不用記錄所有數據交易，也許毋須投資區塊鏈技術。一個在雲端的中央數據庫或許更適合。區塊鏈技術不是唯一的方案，它可以作為技術基礎，也可以與其他技術結合並存。

2. 你準備好使用區塊鏈嗎？

區塊鏈技術或許能給你的公司、行業、顧客及供應商帶來方便，不過所有持份者均須面臨不同的考驗。

從「隱私」（Privacy）角度，區塊鏈會記錄所有交易，金融機構需要詢問自己，是否準備好以高透明度方式，將交易資料分享予不同參與者。

「不變性」（Immutability）作為區塊鏈其中一個特性雖然能帶來便利，但也可以構成弊病，例如難以不作出全盤改動下更正任何小錯誤。

從「可擴展性」（Scalability）來看，區塊鏈可以變得很複雜和廣闊，平台背後敏捷的技術架構是不可缺少的。

一間公司需要確保「員工」（Workforce）與運作能支援需要的特定科技。

區塊鏈需要有效的「管理」（Governance）程序，當中包括使用該科技不同持份者間的合作和溝通。

3. 你準備好為整個行業展現團隊精神嗎？

作為有效協作平台前提，區塊鏈需要一個包含不同機構（公營和私人）的合作關係網，而這些機構當中可能包括競爭對手。區塊鏈真正的價值來自於行業間或跨行業間的所有機構同步建立信任以提高效率。

我們發現很多客戶在概念驗證（Proof of concept）時成功實踐，但最後卻不繼續進行區塊鏈開發。經了解後，很多時候主因是客戶發現需要投資巨額時間及資源說服行業間的其他持份者，包括競爭對手、參與及登記使用既定的區塊鏈平台，從而令平台上的行業協作得以運作。即使是市場上領先的客戶也認知到開發此技術並不能改變整個行業，更不可以單靠一己之力使平台成功。聯盟為本（Consortium-based）的方針並盡量加入愈多的公司、合作夥伴、供應商以及相關的外部監管者（Regulators）參與將是釋放區塊鏈潛能的關鍵。

埃森哲鼓勵組織投資能為自己帶來區別性價值的技術方案。而現實就是，除非整個行業均大規模認受及採用，區塊鏈可能在今天暫時並不是最「正確」的解讀方式。

【公司簡介】

埃森哲公司是一家全球領先的專業服務公司，是《財富》全球500強企業之一。埃森哲在大中華區開展業務30餘年，正在更創新地參與商業和技術生態圈的建設，幫助中國企業和政府把握數碼化力量，通過制定戰略、優化流程、集成系統、部署雲端計算等實現轉型，提升全球競爭力，從而立足中國、贏在全球。