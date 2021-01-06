Richard Mille錶壇神級貴族代表　產量少極具升值潛力

要數現時錶壇最火熱的品牌，在勞力士、PP和AP以外，對於Richard Mille（RM）這名字，你認識有多少？近年RM已升格為神級中的神級，腕錶以百萬元起跳，但生產量極少，即使有錢都未必能夠擁有，可成功入手的話絕對是身份與身家的象徵，難怪成為了富豪們最搶手的「玩具」。

▲ 新作RM 65-01自動上鏈雙秒追針計時碼錶，機芯內置每小時振動36,000次的高振頻可變慣性擺輪，以確保精準的走時，並將計時的精確度提升至1/10秒，配備了一枚可以讀取中途時間的追針秒針。（$2,309,000）（品牌提供）

RM只有22年的歷史，品牌當年一面世，就已經成了錶壇熱話，門檻高不在話下，客人訂購手錶後竟然要等足6年，比排Hermes的Birkin手袋更難。最瘋狂是創辦人Richard Mille本人，訪問期間忽然親手將一枚200多萬的陀飛輪擲向地，為向大家證明手錶有多硬淨，結果腕錶不但絲毫無損而且運作暢順。

▲ 配備了性能更加優異的全新齒輪箱設計，可使用錶冠中部的按鈕來選擇不同功能︰「傳統」手動上鏈（W）、半瞬跳日期調整（D）或設定時間（H）。（品牌提供）

▲ 錶殼以既輕又耐磨的Carbon TPT碳纖維製造，手錶加入了品牌首次自製的專利快速上鏈裝置，只需在8點鐘位置的按鈕上按壓125次，發條盒即可完全上鏈，並可隨時開始計時。（品牌提供）

一級方程式賽車技術概念

打從創作第一枚手錶開始，Richard便以一級方程式賽車的技術為概念，堅持要創製出一枚能接受任何碰撞的陀飛輪手錶。多年以來品牌一直當上業界領導者的角色，除了創作出前所未有的概念，亦屢次開發出嶄新的高科技素材，因此其手錶的確貴得有道理。

▲ 此枚超複雜的RM 65-01擁有超過600枚零件，與著名機芯廠Vaucher合作開發，Parmigiani及部分Hermes手錶的機芯都是來自Vaucher。（品牌提供）

▲ 謝東閔在電視劇《殺手》裏飾演的富二代Parker便戴著一枚Richard Mille，不過只屬道具。（取自謝東閔facebook）

既能保值亦可升值

可成功入手品牌手錶的話絕對是身份與身家的象徵，在電視劇《殺手》裏的富二代Parker便手戴RM，雖然官方已證實並無此型號，而飾演Parker的謝東閔亦表示手錶只是道具，但可見RM的形象有多富貴。即使手錶身價要7位數字，但絕無令人卻步。

加上產量太少，每年不足5,000枚，因此在二手市場出現的RM手錶必定升價，被視為不錯的投資項目。

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