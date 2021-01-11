【ET財智TALK】2021美股板塊部署策略　東亞李振豪教你捕捉美股走勢（立即觀看）

美股去年氣勢如虹，今年可望迎來經濟復甦，美股會愈升愈有，或是迎來新一輪調整？《ET財智Talk》請來東亞銀行財富管理部首席投資策略師李振豪，教大家從不同訊號中摸索美股走勢，在受惠經濟復甦板塊尋寶，並提醒今年投資美股要留意的特別因素。

《ET財智Talk》逢周一於hket.com、Facebook專頁及YouTube頻道播出，主持顧芷筠（Debby）每集與不同嘉賓，解讀財經市場最新形勢。