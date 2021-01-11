【ET財智TALK】2021美股板塊部署策略 東亞李振豪教你捕捉美股走勢（立即觀看） 理財學堂 20:00 2021/01/11 分享： 美股去年氣勢如虹，今年可望迎來經濟復甦，美股會愈升愈有，或是迎來新一輪調整？《ET財智Talk》請來東亞銀行財富管理部首席投資策略師李振豪，教大家從不同訊號中摸索美股走勢，在受惠經濟復甦板塊尋寶，並提醒今年投資美股要留意的特別因素。 《ET財智Talk》逢周一於hket.com、Facebook專頁及YouTube頻道播出，主持顧芷筠（Debby）每集與不同嘉賓，解讀財經市場最新形勢。 欄名 : ET財智TALK 最新專欄文章 更多 【ET財智TALK】跟「北水」買舊撈新！滙豐劉紹文教路2021新舊經濟股選股策略（立即觀看） 2021/01/04 【ET財智TALK】跟「北水」買舊撈新！滙豐劉紹文教路2021新舊經濟股選股策略（立即觀看） 【ET財智TALK】點睇2021年股票市場？沈振盈X鄭家華一齊拆局＋推介2021年心水股（立即收看） 2020/12/28 【ET財智TALK】點睇2021年股票市場？沈振盈X鄭家華一齊拆局＋推介2021年心水股（立即收看） 【ET財智TALK】備戰2021投資必睇！花旗黃栢寧教路股債資產配置全攻略（立即收看） 2020/12/14 【ET財智TALK】備戰2021投資必睇！花旗黃栢寧教路股債資產配置全攻略（立即收看） 【ET財智TALK】檢閱今年升勢最強商品 丁世民（丁Sir）拆解黃金鐵礦石升勢（立即收看） 2020/12/07 【ET財智TALK】檢閱今年升勢最強商品 丁世民（丁Sir）拆解黃金鐵礦石升勢（立即收看） 【ET財智Talk】疫情升溫 基金點部署？惠理徐福宏為你揭秘（立即收看） 2020/11/30 【ET財智Talk】疫情升溫 基金點部署？惠理徐福宏為你揭秘（立即收看） 經濟 美股 投資策略 指數 板塊