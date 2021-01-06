【Bitcoin】巴菲特稱比特幣沒有價值　股神不投資比特幣的3大原因

▲ 【Bitcoin】巴菲特稱虛擬貨幣沒有價值 股神不投資比特幣的3大原因

比特幣（Bitcoin）近期走勢凌厲，上周末一度突破3.4萬美元關口，摩通早前更預料比特幣長綫有望升至14.6萬美元。不過，股神巴菲特曾多次表示虛擬貨幣「沒有價值」，自己亦永遠不會投資比特幣，更稱它們是「雙倍的老鼠藥」，當中有甚麼原因呢？

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比特幣升幅驚人，的確吸引眼球。不過，巴菲特在去年訪問表示「自己沒有持有、亦永遠不會投資虛擬貨幣」。到底原因是甚麼？暢銷書作家Zack Friedman在Forbes的專欄中分享關於比特幣必須知曉的東西，以及巴菲特不投資比特幣的3大原因。

1. 沒有潛在價值

作為一個價值投資者，巴菲特會投資一些價值被低估的公司，即可以產生穩定及經常性現金流、並具有提升帳面價值能力的企業。對巴菲特而言，比特幣不會產生收入及股息，其價值是由願意付出金錢的人所賦予的。因此，比特幣與1637年的鬱金香狂熱並無不同。故巴菲特認為比特幣沒有內在價值。

2. 巴菲特只投資他了解的事物

巴菲特曾經說過「不要投資你不了解的事物」。不過，不少投資者僅靠消息或者貼士就進行投資，在投資前不會進行研究，甚至乎只要聽到是「熱門」就會購入股票。這個「策略」有時會奏效，但股價會因為多項因素而上升，長遠來說，結果可能不如人意。

因此巴菲特遵循自己的一套投資原則，他偏好投資一些穩定的消費品公司及金融服務公司如可口可樂及美國運通。假如這些具潛力的投資不屬於他的專業領域，他很少會投資，巴菲特大多只投資自己了解的行業和商業模式。

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3. 屬高度投機性投資

對於某些人來說，比特幣是他們一生中最佳的單一投資。對其他人來說，比特幣是一個投機泡沫，隨時會血本無歸。巴菲特不是投機主義者，他奉行買入長揸的投資策略，因此主力找尋一些具有寬護城河（Wide economic moat）的公司，即有能力維持競爭優勢，從而保護其長期盈利和市佔率的企業。雖然所有投資都具投機成份，但巴菲特會選擇一些較穩健及風險較低的投資，不難發現，巴菲特投資目標都是一些業務穩定並持續增長的公司。

責任編輯︰曹佩鈞