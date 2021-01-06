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Jordan Brand NBA猛將發功　Russell Westbrook聯乘日本潮牌Facetasm

博客 14:33 2021/01/06

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今時今日，運動服時裝競爭激烈，nike和adidas兩大運動巨頭鬥得難分難解，為了吸引更多消費者的注意，旗下更衍生分支品牌，例如nike的Jordan Brand正是當中的表表者。

NBA籃球員Russell Westbrook首次與日本時裝品牌Facetasm推出聯乘系列，當中這一件起絨混搭錦綸材質雙面外套最是搶眼。（售價未定/圖片nike提供）

Jordan Brand雖然名稱以Jordan為首，但並不是只有一個籃球明星以作號召，在2019年於《福布斯》公布全球運動員收入排行榜上排16名的Russell Westbrook，亦是Jordan Brand內的成員，最近更非常意外地夥拍日本時裝品牌Facetasm推出聯乘系列。

全新推出的Why Not? Zer0.4籃球鞋，配色以Westbrook在洛杉磯度過的童年時光為設計靈感，借此紀念那些幫助他成長的時刻、地點、學校和球隊，留意的是不同球鞋發售日期有別，詳情可向店舖查詢。（$1,099-$1,299/圖片nike提供）

Why Not? Zer0.4籃球鞋前掌配備雙層堆疊式Zoom Air氣墊。（圖片nike提供）

Facetasm由時裝設計師落合宏理所創立，曾經於2016年LVMH Prize比賽中打入決賽，同時亦曾經得到時裝大師Giorgio Armani賞識提供場地給他舉行時裝展，被列為日本新生代的設計代表。

上衣和外套袖間和背部有著Facetasm設計上招牌式的羅紋設計。（售價未定/圖片nike提供）

聯乘系列當然少不得tracksuit和track pants。（售價未定/圖片nike提供）

在與Russell Westbrook的合作裏，除了推出全新簽名式鞋款Why Not? Zer0.4外，服裝上亦有別於一般典型美式運動服設計，用色大膽外，例如起絨混搭錦綸材質外套可供雙面穿上。

Facetasm的設計師落合宏理。（本報攝影組）

而不少上衣的衣袖和背後都出現非常搶眼的橫跨式羅紋細節，正是Facetasm一直以來的招牌式設計，如今在Jordan Brand內得以保存，令整個聯乘系列增加不少看頭，更可被Facetasm擁躉視為品牌首次踏進運動服的首個系列。

產品查詢：Jordan Store/香港中環威靈頓街2-8號威靈頓廣場M8地下及2樓

撰文 : 何偉雄

欄名 : 型男玩物誌

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