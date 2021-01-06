Jordan Brand NBA猛將發功　Russell Westbrook聯乘日本潮牌Facetasm

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今時今日，運動服時裝競爭激烈，nike和adidas兩大運動巨頭鬥得難分難解，為了吸引更多消費者的注意，旗下更衍生分支品牌，例如nike的Jordan Brand正是當中的表表者。
Jordan Brand雖然名稱以Jordan為首，但並不是只有一個籃球明星以作號召，在2019年於《福布斯》公布全球運動員收入排行榜上排16名的Russell Westbrook，亦是Jordan Brand內的成員，最近更非常意外地夥拍日本時裝品牌Facetasm推出聯乘系列。
Facetasm由時裝設計師落合宏理所創立，曾經於2016年LVMH Prize比賽中打入決賽，同時亦曾經得到時裝大師Giorgio Armani賞識提供場地給他舉行時裝展，被列為日本新生代的設計代表。
在與Russell Westbrook的合作裏，除了推出全新簽名式鞋款Why Not? Zer0.4外，服裝上亦有別於一般典型美式運動服設計，用色大膽外，例如起絨混搭錦綸材質外套可供雙面穿上。
而不少上衣的衣袖和背後都出現非常搶眼的橫跨式羅紋細節，正是Facetasm一直以來的招牌式設計，如今在Jordan Brand內得以保存，令整個聯乘系列增加不少看頭，更可被Facetasm擁躉視為品牌首次踏進運動服的首個系列。
產品查詢：Jordan Store/香港中環威靈頓街2-8號威靈頓廣場M8地下及2樓
撰文 : 何偉雄
欄名 : 型男玩物誌