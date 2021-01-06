▲ 最強護照排名出爐 日本連續3年蟬聯榜首 港特區護照排名第幾？ -

移民外國成為近年港人的熱話，入籍他國後獲得的護照免簽待遇或是計劃移民人士其中一個考慮因素。顧問公司Henley & Partners公布今年第一季護照排名Henley & Partners Passport Index，日本連續3年蟬聯榜首，新加坡排名第2，南韓則與德國並列第3位，而香港特區護照以170個免簽地點，與巴西及阿根廷並列第19位。

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港去年新增1個免簽地點 排第19位

Henley & Partners根據護照所擁有的免簽證或容許落地簽證地點排名，受疫情影響下，不少國家或地方限制旅客入境，而在不考慮相關入境限制下，日本護照持有人可免簽或容許落地簽證進入191個地點，繼續蟬聯「最強護照」地位，第2名則為新加坡，有190個免簽或容許落地簽證地點，南韓與德國以189個免簽或容許落地簽證地點並列第3位。香港特區護照去年新增一個免簽地點，自2020年1月1日起，烏茲別克斯坦容許持來回機票的特區護照持有人免簽證旅遊最長7天，以170個免簽或容許落地簽證地點與巴西及阿根廷並列第19位。

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英美同列第7位 加國排名第9

至於亞太區地區方面，澳洲免簽或容許落地簽證地點184個，與捷克、馬爾他及希臘排名第8位；馬來西亞免簽或容許落地簽證地點有178個排名第14名；中國護照免簽或容許落地簽證共75個地點，排第70位，升2位；澳門排33位；台灣則排32位，145個地方免簽證或容許落地簽證。



歐美國家方面，西班牙、芬蘭、盧森堡及意大利擁188個免簽或容許落地簽證地點排名第4位；奧地利及丹麥排名第5位；法國、冰島、荷蘭、葡萄牙及瑞典並列第6位，英國、美國、比利時、新西蘭、瑞士及挪威免簽或容許落地簽證地點185個，並列第7位；至於港人熱門移民國家之一加拿大，獲183地點免簽或容許落地簽證，排名第9位。

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Henley & Partners 2021首季護照排名 排名 護照 免簽地點或容許落簽證地點 1 日本 191個 2 新加坡 190個 3 南韓、德國 189個 4 西班牙、芬蘭、盧森堡、意大利 188個 5 奧地利、丹麥 187個 6 法國、愛爾蘭、荷蘭、葡萄牙、瑞典 186個 7 英國、美國、比利時、新西蘭、瑞士、挪威 185個 8 澳洲、捷克、馬爾他、希臘 184個 9 加拿大 183個 10 匈牙利 182個 … 19 香港 170個 32 台灣 145個 33 澳門 144個 70 中國 75個

責任編輯：李瑩