▲ 【退休規劃】月入28萬中產 以物業製退休現金流有何不妥？

不應以物業製造退休收入

讀者現時最大資產是持有的兩個物業及3個車位，因家庭需要，他便於上年購置多一個在現時居住屋苑的細單位，讓家人住進去。他計劃自己退休後，孩子各有自己家庭，兩夫婦便從現時大單位搬至細單位居住，到時再將大單位用作製造收入工具，安老按揭亦是他考慮的一種方案。

了解其計劃後，Alvin認為計劃過於理想。他最年幼的孩子目前才是15歲，相信需要獨立及組織家庭的時候亦將近30歲，所以退休後搬至細單位居住應不會在10年內發生，甚至可能更長，這便影響了他們打算退休後透過物業製造收益的安排。

Alvin在以往亦已多次表示以物業製造退休收入的做法並非理想的現金流安排，除非Ben打算將物業保存為家人未來的居所，否則需要檢討以物業為退休入息的安排。

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為自己退休打算

另外，利用100法則估計，他的投資組合中有45%可投放在風險較高的資產，例如股票為主的基金等，其餘資產應存放在較平穩工具例如儲蓄型保單、年金及債券類資產等。

Ben現時仍有些需要供款的儲蓄保險計劃將會為未來製造更多穩定的收益，這類計劃的部份收益可以用作月供投資計劃的本金，為更長遠的退休生活做準備。

Alvin發覺讀者另一理財盲點是理財目標的次序影響了生活質素。一般人都會先照顧好自己才再考慮家人，但Ben卻相反。他個人的保費在58歲後大幅減少，還有些儲蓄保險到65歲便完成供款，到時開始為退休生活需要而製造收益。他另外有一些危疾和住院保障等，理應負擔不大。但在未來20多年，包括退休後，卻仍然由他繼續負擔家人的保險保費支出，直到75歲後才每年付出少於10萬元。

Ben最需要做的也是最基本的理財策略，包括當收入能夠超越之前提及的基本金額時，便應好好運用作退休儲備；而支出方面亦要重新檢視，為自己退休着想，亦需要認真檢討每項大額支出的預算是否合理；最後要決定持有物業的目的是為家人生活或是為了製造退休入息。

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【原文刊於第686期《iMoney》（收費文章）】

【關於作者】

林昶恆（Alvin）在金融服務機構累積了近30年工作經驗，現時是一名獨立專業理財教練（Money Coach），為不同機構提供正向理財教育，講座演說和培訓課程，亦提供個人理財人生咨詢，每年獲邀出席各類活動超過200場。Alvin出版了多本個人理財書籍，《四桶金富足退休指南》已發行到第四版。