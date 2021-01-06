▲ 【退休規劃】月入28萬中產 以物業製退休現金流有何不妥？

Alvin上期分析了Ben的事業發展規劃及保險安排，讓他明白到需要分清支出和儲蓄的概念後，今期繼續分析他的財富組合和現金流管理。

【背景】

年齡：54歲

職業：保險顧問

家庭：已婚，育有3名孩子

【每月收支】

收入：28.7萬

家庭及個人支出：（16萬）

按揭還款：（1.7萬）

保險保費：（6.6萬）

強積金供款：（5,000）

每月盈餘：3.9萬

【現有資產】

港元及外幣存款：209萬

股票：100萬

強積金累算權益：59萬

保單及退保價值：690萬

自住物業：1,500萬

3個車位：260萬

按揭：(370萬)

總資產：2,448萬

先預算未來的大額支出

由於未來數年Ben將有大額支出，所以Alvin將他的家庭支出按每年狀況而化為年度化現金流來分析。根據他現時的支出狀況推算，加上孩子未來升學計劃的費用，由55歲到61歲，假如每年支出不變，預算需要總金額約2,300萬元。預計在61歲前，由期滿儲蓄保單及年金帶來的收益估算總數約856萬元，即是未來7年的責任和收益的差額是1,444萬元。

雖然Ben現時有2,448萬元資產，但若然不把保單退保價值及不動產計算在內，他只有368萬元流動資金用以應付未來7年支出。為確保能應付未來7年的支出，Ben需要每年最少要獲取153萬元稅後收入才能達到收支平衡。

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重新審視支出行為

「當局者迷」往往是成功人生規劃的絆腳石，Alvin相信Ben都有同樣問題。主要導致他有這種行為及潛在風險的原因可能都是和高收入有關，當我們不擔心未來收入時，便會對支出管理放下戒心。

從現時狀況來看，未來10年，1年支出估計最高是413萬元，62歲後孩子完成學業時便開始下調至每年約243萬元。假設能夠維持現時工作入息水平，現金流應該不會出現問題。從以往多年的收入分析，繼續維持收入的機會非常高。只要讀者能夠繼續工作多10年及維持現時收入的話，應有充裕儲備應付退休後10多年的生活。這樣在60歲或之前從保單中收到的856萬元，應能適當地運用，為未來製造退休收入。

但若然收入下跌到只有目前的一半或以下，那未來幾年收到的保單收益便唯有保存以應付必要支出。所以Ben需要由現時開始檢討支出行為，例如對孩子的教育經費預算是否該重新規劃，調節到較低水平，減少工作不確定性所導致的風險。

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【原文刊於第686期《iMoney》（收費文章）】