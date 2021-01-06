  • 19°C
香港時間 : 2021106日 (三) 13:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【退休規劃】月入28萬中產　以物業製退休現金流有何不妥？

博客 12:55 2021/01/06

分享：

【退休規劃】月入28萬中產　以物業製退休現金流有何不妥？

Alvin上期分析了Ben的事業發展規劃及保險安排，讓他明白到需要分清支出和儲蓄的概念後，今期繼續分析他的財富組合和現金流管理。

【背景】

  • 年齡：54歲
  • 職業：保險顧問
  • 家庭：已婚，育有3名孩子

【每月收支】

  • 收入：28.7萬
  • 家庭及個人支出：（16萬）
  • 按揭還款：（1.7萬）
  • 保險保費：（6.6萬）
  • 強積金供款：（5,000）
  • 每月盈餘：3.9萬

【現有資產】

  • 港元及外幣存款：209萬
  • 股票：100萬
  • 強積金累算權益：59萬
  • 保單及退保價值：690萬
  • 自住物業：1,500萬
  • 3個車位：260萬
  • 按揭：(370萬)
  • 總資產：2,448萬

先預算未來的大額支出

由於未來數年Ben將有大額支出，所以Alvin將他的家庭支出按每年狀況而化為年度化現金流來分析。根據他現時的支出狀況推算，加上孩子未來升學計劃的費用，由55歲到61歲，假如每年支出不變，預算需要總金額約2,300萬元。預計在61歲前，由期滿儲蓄保單及年金帶來的收益估算總數約856萬元，即是未來7年的責任和收益的差額是1,444萬元。

雖然Ben現時有2,448萬元資產，但若然不把保單退保價值及不動產計算在內，他只有368萬元流動資金用以應付未來7年支出。為確保能應付未來7年的支出，Ben需要每年最少要獲取153萬元稅後收入才能達到收支平衡。

【60歲夫婦籌謀退休　四大退休考量增現金流：按此

重新審視支出行為

「當局者迷」往往是成功人生規劃的絆腳石，Alvin相信Ben都有同樣問題。主要導致他有這種行為及潛在風險的原因可能都是和高收入有關，當我們不擔心未來收入時，便會對支出管理放下戒心。

從現時狀況來看，未來10年，1年支出估計最高是413萬元，62歲後孩子完成學業時便開始下調至每年約243萬元。假設能夠維持現時工作入息水平，現金流應該不會出現問題。從以往多年的收入分析，繼續維持收入的機會非常高。只要讀者能夠繼續工作多10年及維持現時收入的話，應有充裕儲備應付退休後10多年的生活。這樣在60歲或之前從保單中收到的856萬元，應能適當地運用，為未來製造退休收入。

但若然收入下跌到只有目前的一半或以下，那未來幾年收到的保單收益便唯有保存以應付必要支出。所以Ben需要由現時開始檢討支出行為，例如對孩子的教育經費預算是否該重新規劃，調節到較低水平，減少工作不確定性所導致的風險。

用物業製退休現金流有何不妥？，請到【下一頁

 

【原文刊於第686期《iMoney》（收費文章）】

撰文 : 林昶恆 香港第一代認可財務策劃師、香港大學輔導學碩士及中文大學金融學碩士

欄名 : 你財策劃師

相關文章

【退休規劃】40歲女金融經理月入7萬　想提早退休可行嗎？
2020/04/15
【退休規劃】40歲女金融經理月入7萬　想提早退休可行嗎？
【退休規劃】臨退休想買樓安居　應如何配置資產？
2020/02/19
【退休規劃】臨退休想買樓安居　應如何配置資產？
【退休規劃】臨屆退休之齡　擔心醫療保障不足變「退憂」？
2020/05/27
【退休規劃】臨屆退休之齡　擔心醫療保障不足變「退憂」？

最新專欄文章 更多

博客 - 54歲保險顧問月入28萬元　家庭財務怎安排？
2020/12/23
54歲保險顧問月入28萬元　家庭財務怎安排？
博客 - 【退休規劃】千萬富豪需先賣樓後移民？　數百萬可動用資產管理法
2020/12/09
【退休規劃】千萬富豪需先賣樓後移民？　數百萬可動用資產管理法
博客 - 【退休規劃】44歲家族生意掌舵人擁千萬資產　冀提早退休兼移民澳洲有咩困難？
2020/11/25
【退休規劃】44歲家族生意掌舵人擁千萬資產　冀提早退休兼移民澳洲有咩困難？
博客 - 【退休規劃】月入11萬IT人每月家庭開支7萬　擁近千萬資產冀退休移居泰國是否可行？
2020/11/11
【退休規劃】月入11萬IT人每月家庭開支7萬　擁近千萬資產冀退休移居泰國是否可行？
博客 - 35歲男醫護月入6萬元　婚前置業應如何計劃？
2020/10/28
35歲男醫護月入6萬元　婚前置業應如何計劃？
退休 儲蓄 年金 物業 林昶恆

下一篇文章

樓換樓的按揭須知
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

Netflix熱爆日劇 《今際之國的有栖》 東京玩命Game激發廢青生存鬥志【有片】
Netflix熱爆日劇 《今際之國的有栖》 東京玩命Game激發廢青生存鬥志【有片】
博客 - 【比特幣股票】比特幣爆升　兩隻受惠Bitcoin概念股
【比特幣股票】比特幣爆升　兩隻受惠Bitcoin概念股
博客 - 2020銀行界十大大事回顧（下）
2020銀行界十大大事回顧（下）
博客 - 2021年美股潛力股名單
2021年美股潛力股名單
博客 - 2021年美股潛力股名單（下）
2021年美股潛力股名單（下）
博客 - 2020銀行界十大大事回顧
2020銀行界十大大事回顧