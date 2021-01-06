▲ 【退休理財】退休計劃大落後？ 5招幫你重回正軌

對於很多人來說，2020年是艱難的一年。有人失去工作，有人雖然保留了工作，但收入卻受到打擊。因此許多人在2020年的退休大計都較原計劃落後了。

新冠肺炎大流行令近乎所有人都措手不及，如果你想財務狀況在2021年有更好的開始，以及彌補去年儲蓄不足。下面5個方法不應錯過：

1. 如果有加工人必須儲起

人們習慣於花錢及不傾向儲錢。如果你在2020年獲得加薪，即使只是很小的幅度，你都有必要將這筆額外的錢注入退休計劃中。另外，如果你被減人工或已被迫轉工，但已經根據當前的收入重新適應，而人工在新一年又有少許上調，可以每月將這一部份直接投入你的退休計劃。

2. 減少支出

面對疫情可能使你不知所措，以至於你無法坐下來，製定預算並想出如何減少支出的方法。現在該採取這些步驟了。首先，列出你的開支，以便你掌握情況。接下來，找到至少一個要減少的支出類別。

另外，要有更實質的改善，可能要採取較大舉動，例如搬到租金明顯較低的單位。無論是哪種方式，這筆錢都可以直接用於你的退休計劃。

3. 利用僱主配對供款

疫情期間，一些公司削減僱主對退休計劃的供款。但如果你有幸在一間仍願意為你作退休供款配對的公司，而你之前卻沒有參與或無用盡額度，那麼你應好好充分利用。雖然未必每間公司都允許中途作修改，但不妨一問。

4. 用兼職收入來儲錢

在2020年找到工作並不容易，但是隨着新冠病毒疫苗的推出及病例數有望下降，可以預期就業市場應會慢慢改善。另外，由於不少企業轉為遙距工作，其實有些新的網上工作機會已在市場上出現。這意味着如果你願意，可以選擇找一份兼職工作，而兼職收入可為你的長期儲蓄提供資金。

5. 檢查你的投資

正確的投資組合可以幫助你增加退休儲蓄金額。在你努力向退休投資計劃注入更多資金時，請檢查資產的分配方式。

你的投資與你的年齡相匹配嗎？如果你距離退休還有10年或更長時間，應該主力投資於股票，並期望股票比債券產生更強的增長。如果因為收入下降令供款大減，退休計劃中有更豐厚的投資回報可以彌補這1年供款部分不足。如有必要，可考慮趁股市仍然健康及強勁時，作出適當安排。

在2020年，很多人不得不暫時放下退休儲蓄計劃，並專注於緊縮支出。在2021年，大家應保持積極，同時採用正確的退休儲蓄方法就能使你快速追趕缺口。

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