1月7日生日之星免費換La Famille戚風蛋糕　鴻福堂賀年糕品禮券買6送1

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. La Famille：1月7日生日之星免費換戚風蛋糕

1月7日壽星注意！只要在1月4日至7日到La Famille指定門市，向店員出示有效身分證明文件核對出生日期，Follow La Famille Instagram及like La Famille Facebook，即可免費換領一件10cm戚風小蛋糕。

注意數量有限，送完即止，壽星可以先致電各分店查詢當天狀況：

尖沙咀K11購物藝術館店 3188 9034

尖沙咀海港城海洋中心2樓Kiosk 5 3758 2631

旺角朗豪坊店 2479 9698

中環國際金融中心店 2479 9377

觀塘創紀之城五期apm大堂高層SP14號舖 6311 1523

鰂魚涌英皇道979號太古坊濠豐大廈1樓Kiosk A 9445 9541

銅鑼灣耀華街店 2472 2989

需要注意的是，必須由生日當事人親身領取優惠。而身分證明文件只接受香港身份證或護照，恕不接受其他證明文件或副本。

2. 鴻福堂︰賀年糕品禮券買6送1

由即日起至2月9日，鴻福堂推出新春優惠，購買任何賀年糕品禮券／e券6張，即送1張賀年糕品禮券／e券。

優惠詳情

3. 滙豐信用卡：於萬寧簽帳享高達額外12%獎賞錢回贈

由即日起至2月28日，憑滙豐信用卡於萬寧及GNC累積合資格簽帳滿1,000元，可享高達額外12%「獎賞錢」回贈：

星期一至日：額外5%「獎賞錢」回贈

星期五至日：再享額外3%，即合共額外8%「獎賞錢」回贈

以流動電話付款更可享額外4%「獎賞錢」回贈

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撰文：hket小編