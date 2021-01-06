Good mask會員專享優惠　全綫盒裝口罩8折

由即日起至1月11日，於Good mask全綫門市及網店購買所有盒裝口罩，會員可享8折大優惠(Sanrio授權貨品除外)。

會員所有門市盒裝和網上（授權產品除外）全部8折

Premium 99 30片 (獨立包裝)

原價$70/ 盒 8折後: $56/ 盒

原價$70/ 盒 8折後: $56/ 盒 Premium 99 50片

原價$90/ 盒 8折後: $72/ 盒

原價$90/ 盒 8折後: $72/ 盒 其他花紋款式 30片 (獨立包裝)

原價$80/ 盒 8折後: $64/ 盒

原價$80/ 盒 8折後: $64/ 盒 其他花紋款式 50片

原價$100/ 盒 8折後: $80/ 盒

原價$100/ 盒 8折後: $80/ 盒 門市加30%口罩+$20再8折

例：$90（50片）+$20（15片）* 8折= $88 65片

訂購網站／會員註冊

尺寸Size :

成人175*95mm / 160*95mm

中童145*95mm

幼童125*85mm

成功付款後，門市7日內必定出貨。而郵局 / 車隊7個工作天內必定出貨（除星期六日及假期)。另外，Good Mask表示，如果未能於預計日子內出貨，將會免費送一盒premium口罩。

需要注意，如選擇門市付款必須3日內到門市付款否則取消訂單。貨到門市後會發電郵及GoodMask會員系統會通知取貨，客人必須7天內到指定門市取貨，否則貨品會退回廠。客人可以WhatsApp聯絡66553370，再安排順豐到付。

門市地址︰

【九龍區】

九龍亞皆老街旺角先達廣場地下8號鋪 (旺角站D2出口) 6611 8963

九龍尖沙咀加連威老道74號威華大廈地下 Shop E 6139 9982

油麻地彌敦道540號B舖 (油麻地站A2出口)6536 6686

觀塘駱駝漆大廈第二座地下C1A舖 (觀塘站B出口開源道) 6187 7003

【港島區】

中環德輔道中55號協成行中心地下(舊中藝) 9194 9676

銅鑼灣軒尼詩道502號黃金廣場地下1至2號舖（銅鑼灣地鐵站F1出口左邊） 9039 9902 （營業時間延長 : 11am - 10pm）

銅鑼灣駱克道478-484號本德大廈地下E舖（銅鑼灣二期對面） 6611 8672

灣仔修頓中心莊士敦道113號地下6B號舖 (灣仔地鐵站A3出口轉右) 6655 7793

【新界區】

新界荃灣青山道144-172號荃豐中心1樓B2號舖 9194 4612

元朗福德街16號A地下（國康中西大藥房） 2758 3055

屯門屯利街1號華都商場2樓5B2舖 9194 8237

沙田好運中心3樓7號鋪 9109 9963

營業時間︰11am - 8pm

撰文︰hket小編