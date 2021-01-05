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2021年美股潛力股名單（下）

博客 18:34 2021/01/05

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2021年美股潛力股名單（下）

上一篇介紹了3個結構性趨勢，今篇再介紹2個可留意的長期結構性趨勢。

【了解上篇內容，按︰上一頁

4. 電子支付滲透加深

Square（美：SQ）：業務主要分為賣家生態圈和Cash App生態圈，後者更是近年增長亮點。賣家生態圈可助中小企自營電商及處理網上和實體店支付。Cash App可讓用戶進行peer to peer點對點過數服務、支付、獲得購物折扣、股票交易，以至交易比特幣。

【Square具體分析，按︰此頁

PayPal（美：PYPL）：老牌支付巨頭，數字錢包和點對點支付應用程式Venmo為近年增長點。最近也加入比特幣交易功能。

【PayPal具體分析，按︰此頁

5. 電商更趨日常

Shopify（美：SHOP）：業務主要分別為訂閱解決方案及商戶解決方案。訂閱解決方案為使用平台的服務費用，以及出售網店主題（Themes）和登記網域等費用。除了標準計劃外，亦有Shopify Plus等進階計劃，提供更多功能及服務，收費也較高。

商戶解決方案收入主要是來自Shopify Payment處理綫上及綫下交易的費用。另外，亦包括貨運、轉介、其他交易費用、支付相關硬件、提供小額融資的Shopify資本、Shopify物流網絡及倉存等收入。自從2015年開始，Shopify平台促成的定單總額就一直以67%複合年增長率上升。

【Shopify具體分析，按︰此頁

SEA（美：SE）：經常被指為東南亞騰訊，遊戲業務是最大收入來源，其次才是電子商貿。旗下Shopee電商平台是印尼最大的電商平台，在東南亞及台灣都有不錯的市佔率。SEA的電子支付SeaMoney近年也發展迅速。

【SEA具體分析，按︰此頁

把握長綫趨勢，才能更有效找到高增長股，雖然以上股票普遍估值不低，但絕對應該放入監察名單，再伺機買入。

【原文︰2021年必須收藏的美股投資名單】（收費文章）

撰文 : 梁耀康 CFA, CFP

欄名 : 生活理財

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