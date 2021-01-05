2021年美股潛力股名單

美股在2020年走勢強勁，不少股票出現倍升的現象。2021年是經濟復甦之年，相信不少人也在想：「今年會有甚麼機會？」

但筆者更建議大家着眼於長期的結構性趨勢，而非未來12個月會發生何事，以下是幾個不應錯過的結構性趨勢：

1. 數碼轉型加速

Okta（美：OKTA）：為一家雲端身份認證服務公司，可讓用戶通過安全認證，一次登錄所需的帳戶或應用程式，並使企業客戶的資訊管理團隊能輕鬆地管理員工於不同崗位或工作流程所需用到應用軟體的存取權。

Okta可取代企業現在仍在使用的重要老舊系統，或將安裝在辦公室的應用程式與其雲端環境整合。中立性是Okta的關鍵優勢，這使Okta可以連接到不同的平台，應用程式和設備。在過去的15個財季中，公司的收入均按年維持40%以上增長。

【Okta具體分析，按︰此頁】

Paycom（美：PAYC）：以軟件即服務（SaaS）形式提供雲端人力資本管理（HCM）軟件技術方案。另外，亦有其他增值服務好像人才招聘、薪酬處理和人才管理應用功能等。

【Paycom具體分析，按︰此頁】

2. 數據監控及安全需求升

Datadog（美：DDOG）：基於雲端的企業平台，提供的服務很廣泛，如基建系統監控，數據紀錄（log data）管理，應用程式、伺服器、安全性、網絡及即時用戶監控等。透過不同數據監控，可以偵測異常，並執行發警示或自動除錯等功能。Datadog能將監察的數據圖像化，並生成不同管理版面，兼有不能功能讓團隊易於溝通。

【Datadog具體分析，按︰此頁】

CrowdStrike（美：CRWD）：公司平台着重端對點防護，有助確保伺服器、電腦、手提電腦和移動裝置能避開已識別的威脅，透過先發制人的方式阻止網絡安全受到威脅。CrowdStrike利用群眾外包（crowd-sourcing）技術方式從持續增長的客戶群收集數據，再利用人工智能（AI）技術進行分析及改善平台功能。

3. 雲端數據應用普及

MongoDB（美：MDB）：傳統數據庫多數採用SQL（一種關聯式資料庫查詢和程式設計語言）為基礎，數據以欄列的表去儲存。MongoDB的則為NoSQL數據庫，即不用SQL技術的非關聯式資料庫，數據以key value方式儲存，每筆資料各自獨立，所以可打造出分散式和高擴充能力的特性。與SQL數據庫相比，MongoDB用起來更省時及更易於擴大規模，在速度上較傳統數據庫高出多倍。

【MongoDB具體分析，按︰此頁】

Snowflake（美：SNOW）：為雲端數據儲存及應用服務供應商，結構一開始是為雲端打造，高效能是其優勢。Snowflake的建築結構有三層，儲存、運算及服務，而且允許儲存及運算分開按需求收費，不像部分供應商合併收費。強大數據分享令到機構容易即時分享及應用。

客戶可將數據儲存在Snowflake及用其提供的軟體服務做分析等的應用，無毋安裝任何軟件，亦可使用第三方軟件整合資料庫去分析。透過數據市場可讓客戶能將數據以安全方式變現。

【Snowflake具體分析，按︰此頁】

【更多結構性趨勢的股份分析，按︰下一頁】