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【出糧戶口】新年轉用出糧戶口　邊間銀行提供定存特惠年息？

精明理財 17:34 2021/01/05

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【出糧戶口】新年轉用出糧戶口 邊間銀行提供定存特惠年息？ -

美國聯儲局預料維持低利率政策直至到2023年，在銀行活期存款低息的情況下，選用特定的戶口亦可賺多一點利息。例如出糧戶口，打工仔在市況不明朗下加薪機會渺茫，轉用銀行出糧戶口可獲迎新獎賞之餘，亦可享有優惠存款利率「自製加薪」。新一年邊間銀行的出糧戶口優惠最吸引？即睇以下比併！

【2021年人民幣定存比併 10厘高息有兩間：按此

恒生銀行：高達800元現金獎賞

由即日起至3月31日推廣期內，轉用恒生出糧戶口服務，並於指定出糧期內符合每月平均出糧金額要求，可享高達800元現金獎賞。

每月平均出糧金額（港元） 可享之現金獎賞（港元）
8萬元或以上 800元
5萬元至8萬元以下 600元
3萬元至5萬元以下 400元
1萬元至3萬元以下 200元

渣打銀行：特惠港元及人民幣定期存款優惠

由即日起至2月28日推廣期內 ，成功開立「渣打紅利出糧戶口」並透過「渣打紅利出糧戶口」使用自動轉賬出糧服務，可享高達9,000「亞洲萬里通」里數或900元現金回贈的迎新優惠。

每月薪金金額（港元） 里數或現金回贈（港元）
8萬或以上 9,000里數或900
5萬至8萬以下 4,000里數或400
2萬至5萬以下 2,000里數或200

於推廣期內開立出糧戶口同時開立港元及人民幣定期存款組合，並存須存入最低開戶金額10,000港元及10,000元人民幣新資金／兌換資金，可享特惠港元及人民幣定期存款優惠3個月年利率1.48%或6個月年利率1.60%（此年利率為2020年12月21日之年利率，最新特惠年利率請向銀行查詢）。

【港元定存 5厘高息入場費3.8萬元：按此

花旗銀行：高達800元現金回贈

即日起至1月31日開立花旗出糧戶口，可享高達800元出糧戶口獎賞，存入指定金額的新資金，更可享最高1萬元的新資金獎賞。

此外，花旗出糧戶口有「月月增息」的特色，連續12個月的存款期內，年利率隨每日平均戶口結餘增長而逐月遞增，最低戶口結餘增長要求為8,000元，戶口結餘不多於100萬元，年利率每月遞增0.08%，由0.12%遞增至1.00%，以18個月為一循環。

出糧戶口獎賞
月薪（港元） 現金回贈 （港元）
≥ 8萬元 800
≥ 5萬元 500
≥ 3萬元 300

 

新資金獎賞
  新資金指定金額（港元或等值） 現金回贈（港元）
Citigold 400萬元或以上 10,000元
250萬元或以上 8,000元
180萬元或以上 6,500元
150萬元或以上 5,000元
Citi Priority ≥ 100萬元 500元

大新銀行：額外活期存款年利率1.2%

全新出糧服務客戶現選用大新出糧服務及指定銀行服務，可享額外活期存款年利率至2022年1月31日。

  選用出糧服務及指定銀行服務，可享最高額外活期存款年利率*
出糧戶口存款金額（港元） 優易綜合理財戶口／i-Account綜合理財戶口 VIP i-Account綜合理財戶口
80萬元或以上 1% 1.2%
10萬元或以上至80萬元以下 0.9% 1.1%
*每月可獲額外利息上限為1,000元

此外，全新出糧服務客戶透過指定戶口以自動轉帳支薪，可獲高達1,000元迎新獎賞。完成指定銀行交易，包括自動轉帳繳費、信用卡簽帳及開設證券戶口，更可獲總值高達2,000元銀行服務獎賞。

迎新獎賞（以大新信用卡免找數簽帳額形式送出）
每月薪金（港元） VIP i-Account 綜合理財戶口 優易綜合理財戶口 i-Account 綜合理財戶口
8萬元或以上 1,000元 600元 300元
5萬元或以上 至 8萬元以下 500元 200元
3萬元或以上 至 5萬元以下 300元 100元
1萬元或以上 至 3萬元以下 不適用 100元 不適用

信銀國際：高達1,800元迎新禮遇

由即日起至6月30日，開立中信銀行（國際）「出糧plus」戶口，可享高達1,800元迎新禮遇及信用卡免年費等其他優惠。

迎新禮遇
客戶類別 自動轉帳出糧獎賞（港元）
CITICdiamond 1,800元
CITICfirst  800元
其他客戶 300元

責任編輯：李瑩

欄名 : 生活理財

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