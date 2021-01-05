▲ 2020銀行界十大大事回顧（下）

6. 派錢變成網銀大死機，銀行系統比大家想像中脆弱得多呢！

人人獲派10,000元是多麼令香港人振奮的事情，坊間只要一傳出10,000元已經到戶，香港人便迫不及待要登入e-banking看看balance開心開心一下了。

結果呢，便是包括3家發鈔行在內的APP都同時死機，所以說要銀行死，唔使全民撳錢嘅，一齊login就得啦。

7. 虛銀Debit Card設計各有特色，哪一家是你最愛呢？

在8家VB中，WeLab、Mox和ZA都先後出了支援Mastercard或Visa Network的Debit Card，本來虛銀出實體卡的確是有一點點反智的，可是這3家的設計又真的各有千秋，哪一家是你最愛呢？

最先出台的WeLab就玩了閃閃設計，不過作為第一輪客戶的華田，在玩了幾天之後只有一個感覺，就是「麻麻地」喇！

然後就到萬眾期待的MOX純黑金屬卡，當時聲稱只會給創始的3,000位會員，然後就說反應太熱烈，其他客戶會先給「藍卡」，黑卡之後再補上。那走時代尖端的華田，就當然馬上找朋友拿了他的黑卡做開箱喇！

【首批限量3,000張！虛銀Mox不銹鋼黑卡開箱片：按此】

最後就到ZA，設計用上單色螢光綠，本身沒甚麼特別的，最厲害的是可以自訂卡號最後6個位，暫時是香港唯一喇！

哪一款是你的最愛呢？

8. 八達通日日賞、恒生Enjoy Card、怡和Yuu、Livi的四角關係

相信華田應該是網上第一人，嘗試把八達通日日賞的終結，連結至恒生Enjoy Card、怡和Yuu和Livi的第一人吧，還記得下筆的時候連Yuu這個App都還沒有、Livi也還沒上綫呢。

事情的發展之後大家都清楚了，八達通日日賞沒有了最後的買家，所以走進了歷史的垃圾筒，怡和自家起了另一個獎勵（+數據收集）平台Yuu，一夜間最港惠康也變成了藍色，恒生Enjoy Card繼續與怡和的合作，可惜已由主角變成配角，中銀、京東、怡和牽頭的Livi其後上綫，但與Yuu毫無配合，折騰了一番後終於強行與Yuu融合，表面溫馨，實質貌合神離，這就是整個2020年的變化了。

之後會怎麼樣呢？大家繼續準備花生木櫈子吧。

【livi bank夥yuu推獎賞 今次合作有咩亮點？︰按此】

9. PAOB一開即遭DDOS攻擊，MOX又錯月結單，虛銀資訊安全令人擔憂

在10月頭短短幾天，虛銀接連發生資訊安全漏洞，PAOB開業首日即遭DDOS攻擊（維基註：denial-of-service attack — 阻斷服務攻擊，亦稱洪水攻擊，目的在於使目標電腦的網絡或系統資源耗盡，使服務暫時中斷或停止，導致其正常用戶無法存取），好嚇人喎！

而較早開業的MOX，客戶在打開9月月結單時發現其他未曾交易過、並不認識的客戶姓名，懷疑出現個人資料洩露。事件發現後，當日深夜Mox再發聲明，指月結單檢視功能已在晚上恢復正常，確認是次事故只與月結單顯示相關，客戶戶口結餘、交易動態、交易執行及紀錄均不受影響，算是不幸中之大幸喇！

其實大概在9月渣打也出現嚴重系統錯誤，有客戶戶口出現多筆未經授權的自動轉帳至馬會投注戶口的交易，渣打期後承認錯誤；12月FPS 2.0 Upgrade又出現世界大死機，原預期一早完成的更新，要搞到晚上才完成，期間APP一直不能登入，渣打真的要好好檢查自己的core banking system了。

10. ZA X Alipay極速分手大鬧劇！

ZA 雖然不是最早提供Debit Card和簽帳服務的VB，但ZA Card一出即引起全城哄動，除了自訂卡號、送Coffee Coupon和貼紙外，還有11% Deliveroo回贈和6% Alipay回贈，最最最厲害是經Alipay交水電煤都有6%回贈，可謂城中一時佳話！

事情的結局當然就是ZA熱臉碰上冷屁股，投降過後還要亮了「做壞規矩，做好銀行」的口號，看來是要對列強亮劍了。

不過這都不夠Alipay其後極速和ZA鬧分手，強行中斷支援所有Debit Card來得哄動，同時這也引來多方惴測背後原因，是保安、技術、成本盈利還是政治原因呢？

以上就是華田在2020年首選的10件銀行大事，它們也是你的心水嗎？

我想VB仍然會是2021年銀行界的主軸，各VB站穩陣腳以後，應該會陸續利用原生生態，推出一些傳統銀行無法提供的服務，除了驚喜以外，應該會如2020年般繼續給大家不同驚嚇吧。

傳統銀行又會怎麼接招呢？Future Concept Branch和更豐富的Digital Capability都會是2021可見的應對方法，不過大銀行還有資源去應對，傳統小銀行會否在2021年再逐步消亡呢？

2020銀行界十大大事回顧（上），請按【上一頁】

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 (105) — 2020 銀行界十大大事回顧 (下)】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。