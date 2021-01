2020銀行界十大大事回顧

2020年是香港銀行界的大事年,因為千呼萬喚的虛擬銀行陸續推出,「銀行閑談」彷彿也變了「虛擬銀行閑談」似的。華田聽說哦,最近某虛銀高層回議中,還在說我是「VB界KOL」,過獎喇,我的真正身份是「銀行界KOL」喇,甚麼時候只局限在VB喇!

好喇,踏入2021年,不如一起盤點一下2020年華田專業推介「十大香港銀行大事」,有多少件你記得呢?

1. 滙豐突破青姐價,銀行真難做吖

華田真的很少說股票,但滙豐跌破青姐價,又怎麼能不說一下呢。

當一眾股票無視疫情嚴峻,在下半年迅速反彈之際,滙豐仍然繼續尋底,9月更曾經失守28元世紀供股價,買落一堆嘅就真係生不如死喇。

冷漠點說,世上最聰明的莫過於「錢」,唯獨滙豐仍然斯人獨憔悴,大家就可以知道「銀行」經營有多困難了。

2. 8間VB陸續開張,頭尾相差差不多9個月!

千呼萬喚的VB終於在2020年出台,ZA、AirStar、WeLab、Livi、MOX、PAOB、ANT、Fusion陸續出場,用最早ZA的開業日子3月24日同Fusion的12月21號比較,差不多相差了9個月時間!

愈晚出台、服務愈多嗎?非也,暫時產品最齊全的要數上最早開業的ZA和AirStar,還有最晚出台的Fusion了。

至於中間出台的幾間呢,華田只能說服務真的少得可憐,甚至讓我有嘖嘖稱奇的感覺呢。

3. WFH = Work From Hill之行山銀行篇

WFH = Work From Hill(行山銀行2020)

我想整件事情大家都還記憶猶新,整件事情華田的感想只有一個,抄一下銀行閑談(77) — 行山銀行、WFH與藍血MT當時的感想:

其實我都戥行山銀行管理層唔抵,喺華田有接觸嘅咁多間銀行之中,HSBC Group旗下嘅兩大銀行嘅work from home infrastructure係最齊嘅,citrix remote access、VC、webex(用嚟開會share screen)、sharepoint等等嘅工具一應俱全。最近有個做settlement嘅老友forward咗對家某間細銀行嘅auto-reply e-mail畀我睇(我諗佢有好多inter-bank transaction要做掛),隻e-mail係咁樣寫嘅:「Thank you for your e-mail. I am currently working from home and have no access to e-mail. Please contact my supervisor Chan Siu Ming …」

Work from home但係e-mail都上唔到,咁即係rest at home啫。咁所以你話,行山銀行用咗咁多錢,令到成間銀行都可以由農曆年到而家都可以work from home,但係你班blue blood書又唔讀、嘢又唔做、連rest at home都唔願意,係要work from hill嘅,係咪好抵死先……