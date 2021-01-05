▲ 2020銀行界十大大事回顧（上）

2020年是香港銀行界的大事年，因為千呼萬喚的虛擬銀行陸續推出，「銀行閑談」彷彿也變了「虛擬銀行閑談」似的。華田聽說哦，最近某虛銀高層回議中，還在說我是「VB界KOL」，過獎喇，我的真正身份是「銀行界KOL」喇，甚麼時候只局限在VB喇！

好喇，踏入2021年，不如一起盤點一下2020年華田專業推介「十大香港銀行大事」，有多少件你記得呢？

1. 滙豐突破青姐價，銀行真難做吖

華田真的很少說股票，但滙豐跌破青姐價，又怎麼能不說一下呢。

當一眾股票無視疫情嚴峻，在下半年迅速反彈之際，滙豐仍然繼續尋底，9月更曾經失守28元世紀供股價，買落一堆嘅就真係生不如死喇。

冷漠點說，世上最聰明的莫過於「錢」，唯獨滙豐仍然斯人獨憔悴，大家就可以知道「銀行」經營有多困難了。

2. 8間VB陸續開張，頭尾相差差不多9個月！

千呼萬喚的VB終於在2020年出台，ZA、AirStar、WeLab、Livi、MOX、PAOB、ANT、Fusion陸續出場，用最早ZA的開業日子3月24日同Fusion的12月21號比較，差不多相差了9個月時間！

愈晚出台、服務愈多嗎？非也，暫時產品最齊全的要數上最早開業的ZA和AirStar，還有最晚出台的Fusion了。

至於中間出台的幾間呢，華田只能說服務真的少得可憐，甚至讓我有嘖嘖稱奇的感覺呢。

【邊間虛擬銀行服務最吸引？7間虛擬銀行服務比併︰按此】

3. WFH = Work From Hill之行山銀行篇

WFH = Work From Hill（行山銀行2020）

我想整件事情大家都還記憶猶新，整件事情華田的感想只有一個，抄一下銀行閑談(77) — 行山銀行、WFH與藍血MT當時的感想：

其實我都戥行山銀行管理層唔抵，喺華田有接觸嘅咁多間銀行之中，HSBC Group旗下嘅兩大銀行嘅work from home infrastructure係最齊嘅，citrix remote access、VC、webex（用嚟開會share screen）、sharepoint等等嘅工具一應俱全。最近有個做settlement嘅老友forward咗對家某間細銀行嘅auto-reply e-mail畀我睇（我諗佢有好多inter-bank transaction要做掛），隻e-mail係咁樣寫嘅：「Thank you for your e-mail. I am currently working from home and have no access to e-mail. Please contact my supervisor Chan Siu Ming …」 Work from home但係e-mail都上唔到，咁即係rest at home啫。咁所以你話，行山銀行用咗咁多錢，令到成間銀行都可以由農曆年到而家都可以work from home，但係你班blue blood書又唔讀、嘢又唔做、連rest at home都唔願意，係要work from hill嘅，係咪好抵死先……

4. WeLab自製壓力測試之存款小巴大炒車！

WeLab為了吸客推出9.8%快閃定期存款，哄動全城。優惠一早在Facebook公布，便引來無數客戶短時間登入APP爭上只有50個位的存款小巴，結果呢？當然便是死機，連基本服務都不能提供了。

老實說，在WeLab之後上綫的一眾VB真是要「好好感謝」WeLab，江湖傳聞是官大人氣得人仰馬翻，除了要求WeLab好好解釋這件事情及如何防止再犯，更連坐一眾VB要做好壓力測試方能上綫，我真係多謝你呀！

【WeLab 9.8厘快閃小巴活動「炒車」 若成功屬低成本高回報之作？︰按此】

5. VB eDDA戰愈打愈烈，VB會齊心向滙豐說不嗎？

早在6月的時候，華田已經說滙豐向一眾VB徵收懲罰性eDDA手續費，將會有效壓垮一眾VB。

金管同銀公都表示這是「商業決定」，決不插手干預，然後市場傳出Livi作為在銀公虛銀小組組長，多次向滙豐發難要求減價，最後滙豐決定推出分級收費，但最高Tier收費仍高達2%之多，打二還一兇悍之勢仍在呢。

首先在2020年揭竿起義的是渣打系的MOX ，宣布剔除滙豐、恒生、中銀香港及大新4家銀行的服務，是真的受不了它們，還是只是一場代理人戰，大家要拭目以待了。

【滙豐大戰虛擬銀行 出動「邪惡」的第三擊︰按此】

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【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 (104) — 2020 銀行界十大大事回顧 (上)】