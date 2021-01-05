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譚仔三哥米線外賣自取優惠　yuu會員外賣自取Pizza Hut大批$98

精明理財 07:00 2021/01/05

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 譚仔三哥米線︰外賣自取優惠 $10小食加飲品

由即日起至1月15日，凡惠顧外賣自取一餸或以上米線／花膠胡椒雞美線／過橋米線，即可以優惠價$16加配「口水雞翼＋飲品」，或$10加配「青瓜／雲耳＋飲品」！

優惠適用於譚仔三哥全線分店及上午11時後，優惠飲品不包括特飲、汽水、檸樂及檸碧。米線外賣盒每個將收取 $1，而外賣自取優惠已包括小食及飲品之外賣盒費用。每碗米線 / 薯粉只限換購小食一碟及飲品一杯。

需要注意，以上外賣優惠不適用於 foodpanda 自取及外送服務。

致電落單

2. Pizza Hut︰yuu會員外賣自取大批$98

在1月4日至8日期間，yuu會員外賣自取Pizza Hut只而需$98，可選瑪格麗特或意式風情大批，此優惠適用於門市及網上訂購。

此外，還可以免費轉選燕麥批邊或三藩市式手藝批。會員更可半價加配酥脆雞棒拼脆薯格或酥脆蝴蝶蝦(8件)。

訂購網站

3. AEON︰$100/5件MÖVENPICK雪糕

由即日起至1月10日，AEON推出限時優惠，$100/5件MÖVENPICK雪糕。數量有限，售完即止。

AEON分店地址

撰文：hket小編

欄名 : 今日優惠精選

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