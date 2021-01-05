夏麵館新年優惠 外賣自取正價食品享85折 精明理財 10:30 2021/01/05 分享： 由即日起至1月31日，夏麵館推出新年優惠，外賣自取85折起，消費滿指定金額更可以$1換購涼菜小食！ 優惠一︰正價食品可享85折優惠 優惠二︰套餐食品可享9折優惠 優惠三︰消費滿100元可以1元享用以下菜品乙款（以折扣後計算，如此類推） 鮮肉小籠包 高力豆沙 鮮肉鍋貼 開洋拍青瓜 蒜香四季豆 夏伯伯涼拌茄子 需要注意，此優惠不可與其他優惠同時使用，外賣盒需另外收費（每個一元），免收加一。 夏麵館分店︰ 旺角始創中心一樓115C號鋪 荃灣沙咀道328號寶石大廈地下12-15號舖 鑽石山荷里活廣場1樓173A號 樂富聯合道198號樂富廣場3樓3125至3126舖 屯門屯門鄉事會路2A號H.A.N.D.S. A區1樓A-130號舖 葵涌葵昌路72-76號 活@KCC 商場8字樓803號舖 撰文︰hket小編 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 大班早鳥優惠 賀年糕品券買一送一 今日 大班早鳥優惠 賀年糕品券買一送一 Bloom夥Visa推消費大抽獎 指定商場簽帳50元贏20萬元簽帳額 2021/01/04 Bloom夥Visa推消費大抽獎 指定商場簽帳50元贏20萬元簽帳額 【牛年2021】國金軒賀年年糕8折！酒店及連鎖餅店年糕早鳥優惠合集 2021/01/04 【牛年2021】國金軒賀年年糕8折！酒店及連鎖餅店年糕早鳥優惠合集 MUJI無印良品「良感生活優惠」 精選生活用品低至7折 2021/01/04 MUJI無印良品「良感生活優惠」 精選生活用品低至7折 6款KFC着數優惠券 一人套餐減$5 超值2人餐$60（內附優惠券下載） 2021/01/04 6款KFC着數優惠券 一人套餐減$5 超值2人餐$60（內附優惠券下載） 著數優惠