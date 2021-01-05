夏麵館新年優惠　外賣自取正價食品享85折

由即日起至1月31日，夏麵館推出新年優惠，外賣自取85折起，消費滿指定金額更可以$1換購涼菜小食！

優惠一︰正價食品可享85折優惠

優惠二︰套餐食品可享9折優惠

優惠三︰消費滿100元可以1元享用以下菜品乙款（以折扣後計算，如此類推）

鮮肉小籠包

高力豆沙

鮮肉鍋貼

開洋拍青瓜

蒜香四季豆

夏伯伯涼拌茄子

需要注意，此優惠不可與其他優惠同時使用，外賣盒需另外收費（每個一元），免收加一。

夏麵館分店︰

旺角始創中心一樓115C號鋪

荃灣沙咀道328號寶石大廈地下12-15號舖

鑽石山荷里活廣場1樓173A號

樂富聯合道198號樂富廣場3樓3125至3126舖

屯門屯門鄉事會路2A號H.A.N.D.S. A區1樓A-130號舖

葵涌葵昌路72-76號 活@KCC 商場8字樓803號舖

撰文︰hket小編