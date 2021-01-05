大班早鳥優惠　賀年糕品券買一送一

由1月4日至11日，於大班以原價購買糕品禮券，即享買一送一早鳥優惠，糕品券可於1月17日至2月9日到各大班門市兌換。

賀年糕品券 (1000克裝) $165/兩張

輕型裝賀年糕品券 (600克裝) $115/兩張

櫻花蝦芋籤糕券 (400克裝) $120/兩張

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撰文： hket小編