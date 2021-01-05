  • 18°C
香港時間 : 2021105日 (二) 09:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

大班早鳥優惠　賀年糕品券買一送一

精明理財 09:00 2021/01/05

分享：

由1月4日至11日，於大班以原價購買糕品禮券，即享買一送一早鳥優惠，糕品券可於1月17日至2月9日到各大班門市兌換。

  • 賀年糕品券 (1000克裝) $165/兩張
  • 輕型裝賀年糕品券 (600克裝) $115/兩張
  • 櫻花蝦芋籤糕券 (400克裝) $120/兩張

大班網店分店一覽

    點擊圖片放大
    +2

撰文： hket小編

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

Bloom夥Visa推消費大抽獎　指定商場簽帳50元贏20萬元簽帳額
2021/01/04
Bloom夥Visa推消費大抽獎　指定商場簽帳50元贏20萬元簽帳額
【牛年2021】國金軒賀年年糕8折！酒店及連鎖餅店年糕早鳥優惠合集
2021/01/04
【牛年2021】國金軒賀年年糕8折！酒店及連鎖餅店年糕早鳥優惠合集
MUJI無印良品「良感生活優惠」　精選生活用品低至7折
2021/01/04
MUJI無印良品「良感生活優惠」　精選生活用品低至7折
6款KFC着數優惠券　一人套餐減$5　超值2人餐$60（內附優惠券下載）
2021/01/04
6款KFC着數優惠券　一人套餐減$5　超值2人餐$60（內附優惠券下載）
7-Eleven新年優惠　購物滿$100送$21現金券　20款精選產品買2送1
2020/12/31
7-Eleven新年優惠　購物滿$100送$21現金券　20款精選產品買2送1
著數優惠

下一篇文章

譚仔三哥米線外賣自取優惠　yuu會員外賣自取Pizza Hut大批$98
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【N無津貼懶人包】申請表今日起派發　一文睇晒申請資格、方法及注意事項
【N無津貼懶人包】申請表今日起派發　一文睇晒申請資格、方法及注意事項
【交稅】交稅限期臨近　即睇8大交稅方法
【交稅】交稅限期臨近　即睇8大交稅方法
MUJI無印良品「良感生活優惠」　精選生活用品低至7折
MUJI無印良品「良感生活優惠」　精選生活用品低至7折
6款KFC着數優惠券　一人套餐減$5　超值2人餐$60（內附優惠券下載）
6款KFC着數優惠券　一人套餐減$5　超值2人餐$60（內附優惠券下載）
【牛年2021】國金軒賀年年糕8折！酒店及連鎖餅店年糕早鳥優惠合集
【牛年2021】國金軒賀年年糕8折！酒店及連鎖餅店年糕早鳥優惠合集
【N無津貼】第二輪N無津貼1月4日起接受申請　料13.7萬戶受惠（附申請資格及入息限額）
【N無津貼】第二輪N無津貼1月4日起接受申請　料13.7萬戶受惠（附申請資格及入息限額）