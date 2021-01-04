▲ Bloom夥Visa推消費大抽獎 指定商場簽帳50元贏20萬元簽帳額

現金回贈應用程式Bloom宣布與Visa聯乘推出消費獎賞計劃。由即日起至2月21日，登記成為Bloom會員並連結任何Visa卡後，到7個指定商場的參與商戶進行電子消費，即有機會贏取高達20萬港元預付簽帳額或高達2,000港元現金回贈。

推廣期內，Bloom會員憑任何Visa卡於指定商戶單次簽帳滿50港元或以上，將自動獲得一次終極大抽獎機會。每名會員可連結3張Visa卡，而每張已連結的Visa卡最多可得到10次抽獎機會，即每人最多可獲得合共30次抽獎機會。而Bloom會員只需透過Bloom應用程式便能完成申領獎賞程序，抽獎次數紀錄會於交易日起3個工作日內在Bloom應用程式上顯示。

參與商場 終極大抽獎結束日期 現金回贈結束日期 朗豪坊、奧海城、荃新天地、屯門市廣場 1月24日 2月21日 Fashion Walk 名店坊、康怡廣場 2月14日 K11購物藝術館 2月14日

另外，終極大抽獎將於2月26日進行，得獎者將獲發一張指定金額的Visa預付扣帳卡。抽獎結果會於抽獎結束後的5個工作天內在Bloom官方網頁公布，並在3月5日刊登於《英文虎報》及《星島日報》，幸運兒亦會在抽獎結束後的4星期內獲發電郵或短訊通知。

獎賞 預付簽帳額 得獎人數 特獎 20萬港元 1 金獎 2萬港元 5 銀獎 1萬港元 10

此外，ZA Bank用戶更可享額外優惠。Bloom會員憑ZA Card於指定商場的參與商戶消費，單次簽帳淨額滿800港元或以上，可獲取100港元現金回贈；淨額滿2,000港元或以上更可獲250港元現金回贈。每名會員最多可獲8次現金回贈，總回贈金額高達2,000港元。現金回贈將自動存入會員的ZA Bank活期帳戶。而每間參與商場每星期各提供900次現金回贈，名額先到先得。

責任編輯︰曹佩鈞