  • 19°C
香港時間 : 2021104日 (一) 19:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Bloom夥Visa推消費大抽獎　指定商場簽帳50元贏20萬元簽帳額

精明理財 18:21 2021/01/04

分享：

Bloom夥Visa推消費大抽獎　指定商場簽帳50元贏20萬元簽帳額

現金回贈應用程式Bloom宣布與Visa聯乘推出消費獎賞計劃。由即日起至2月21日，登記成為Bloom會員並連結任何Visa卡後，到7個指定商場的參與商戶進行電子消費，即有機會贏取高達20萬港元預付簽帳額或高達2,000港元現金回贈。

推廣期內，Bloom會員憑任何Visa卡於指定商戶單次簽帳滿50港元或以上，將自動獲得一次終極大抽獎機會。每名會員可連結3張Visa卡，而每張已連結的Visa卡最多可得到10次抽獎機會，即每人最多可獲得合共30次抽獎機會。而Bloom會員只需透過Bloom應用程式便能完成申領獎賞程序，抽獎次數紀錄會於交易日起3個工作日內在Bloom應用程式上顯示。

參與商場 終極大抽獎結束日期 現金回贈結束日期
朗豪坊、奧海城、荃新天地、屯門市廣場 1月24日 2月21日
Fashion Walk 名店坊、康怡廣場 2月14日
K11購物藝術館 2月14日

另外，終極大抽獎將於2月26日進行，得獎者將獲發一張指定金額的Visa預付扣帳卡。抽獎結果會於抽獎結束後的5個工作天內在Bloom官方網頁公布，並在3月5日刊登於《英文虎報》及《星島日報》，幸運兒亦會在抽獎結束後的4星期內獲發電郵或短訊通知。

獎賞 預付簽帳額 得獎人數
特獎 20萬港元 1
金獎 2萬港元 5
銀獎 1萬港元 10

此外，ZA Bank用戶更可享額外優惠。Bloom會員憑ZA Card於指定商場的參與商戶消費，單次簽帳淨額滿800港元或以上，可獲取100港元現金回贈；淨額滿2,000港元或以上更可獲250港元現金回贈。每名會員最多可獲8次現金回贈，總回贈金額高達2,000港元。現金回贈將自動存入會員的ZA Bank活期帳戶。而每間參與商場每星期各提供900次現金回贈，名額先到先得。

 

責任編輯︰曹佩鈞

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

【牛年2021】國金軒賀年年糕8折！酒店及連鎖餅店年糕早鳥優惠合集
今日
【牛年2021】國金軒賀年年糕8折！酒店及連鎖餅店年糕早鳥優惠合集
MUJI無印良品「良感生活優惠」　精選生活用品低至7折
今日
MUJI無印良品「良感生活優惠」　精選生活用品低至7折
6款KFC着數優惠券　一人套餐減$5　超值2人餐$60（內附優惠券下載）
今日
6款KFC着數優惠券　一人套餐減$5　超值2人餐$60（內附優惠券下載）
7-Eleven新年優惠　購物滿$100送$21現金券　20款精選產品買2送1
2020/12/31
7-Eleven新年優惠　購物滿$100送$21現金券　20款精選產品買2送1
一年一度福袋活動！SHIBUYA109福袋低至$109
2020/12/31
一年一度福袋活動！SHIBUYA109福袋低至$109
著數優惠 商場 港元 康怡廣場 Kornhill Plaza Fashion Walk 屯門市廣場 tmt plaza 奧海城 Olympian City 荃新天地 Citywalk 朗豪坊 屯門市廣場

下一篇文章

【牛年2021】國金軒賀年年糕8折！酒店及連鎖餅店年糕早鳥優惠合集
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

MUJI無印良品「良感生活優惠」　精選生活用品低至7折
MUJI無印良品「良感生活優惠」　精選生活用品低至7折
【N無津貼】第二輪N無津貼1月4日起接受申請　料13.7萬戶受惠（附申請資格及入息限額）
【N無津貼】第二輪N無津貼1月4日起接受申請　料13.7萬戶受惠（附申請資格及入息限額）
海港推澳洲龍蝦鮑魚海鮮2人餐　App外賣自取$298
海港推澳洲龍蝦鮑魚海鮮2人餐　App外賣自取$298
7-Eleven新年優惠　購物滿$100送$21現金券　20款精選產品買2送1
7-Eleven新年優惠　購物滿$100送$21現金券　20款精選產品買2送1
6款KFC着數優惠券　一人套餐減$5　超值2人餐$60（內附優惠券下載）
6款KFC着數優惠券　一人套餐減$5　超值2人餐$60（內附優惠券下載）
【N無津貼懶人包】申請表今日起派發　一文睇晒申請資格、方法及注意事項
【N無津貼懶人包】申請表今日起派發　一文睇晒申請資格、方法及注意事項