▲ 為甚麼每年新年目標都達唔到？

艱難嘅2020年過去了！嚟到新一年，好多人都會為自己訂立新一年嘅目標，但結果係知易行難多，你有冇問過自己咁多年嚟，有幾多次係達成年頭訂立嘅目標呢？有冇問點解以前會失敗？

逾4成人未能達成新年目標

每一年新開始，都會雄心壯志為自己訂立新一年嘅目標，目的想自己進步一步，又或改變一下自己，成為「Better me」。點都好，每人想盡量令自己喺新一年有個新形象同改變，並唔係壞事。不過，好多人就算初初幾有決心向目標進發都好，去到年中就會唔當一回事，再去到年尾，先醒起今年目標未達成。

Statistic Brain Research Institute喺2017年嘅一項研究顯示，喺1,273名的受訪者中，有超過42%嘅受訪者表示每年定下嘅目標都無成功。睇數字，係咪有種「I'll never walk alone」（我永遠不必獨行）嘅感覺呢！原來達唔到新年目標嘅人數唔係少。

點解會失敗？

點解達唔成？原因有好多，唔計自己懶、唔認真對待個目標等個人原因，首先你要諗下個目標係咪太遠大，而又不切實際，例如學外語，要由零去到流利階段係需要長時間浸淫，好多人目標會寫「新一年要學日文」，但只用1年時間就想講到流利外語，太唔考慮現實喇！

另外，好多人無計劃步驟，心裏只諗住「我要做到」，但無詳細計劃，平時只係呢度做啲，嗰度做啲，但時間一長，就會慢慢放棄唔做。如果中途有其他個事情要做，咁新年目標更容易放埋一邊唔理。除非你係一個執行力強、意志力強大嘅人，一直勇往直前。

如何成功？

要做到新一年嘅目標，除咗訂立貼地同清晰嘅目標，最好可以將目標具體化，又或者「斬件式」執行，並設定時間步驟。以目標為減肥20KG為例（不要寫「我要減肥」，要寫具更體的），你要將目標分為節食同做運動，設定具體步驟，而每個步驟嘅結果係可以量化嘅，類似係要求自己每星期要去健身室做健身5小時、每日早餐要食健康減肥餐、一日只可以吸收幾多卡路里等等。

而步驟亦最好按時間段節去調整，例如去健身室，平時自己唔多做運動，怕目標太高做唔掂，第一季先訂下自己每星期去健身室做健身5小時，達成後，第2季將目標提升，每星期去健身室做健身10小時等等。

另外，尋找同伴一齊做亦係唔錯嘅方法，有人同自己一齊向一個目標邁進，可以增加個人信心，亦都可以一齊分享喜悅、成果，同埋檢討過程，兩個人亦可監察及篤促對手，唔好偷懶。

以上是積臣嘅心得，希望各位可以係新一年可以達成目標，唔好再將舊年目標推遲一年就當新一年目標，年復一年，永遠Loop（循環）。

【新一年目標】3個學校無教步驟 幫你設立年度目標

【作者簡介】90後製作公司打雜，熱愛打機，亦愛行山吸收靈氣，希望快啲儲夠錢享受人生。