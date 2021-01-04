疫市下有咩職業受惠？2020年美國最熱門的20個職位

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2020年美國最佳CEO排行榜 Zoom袁征續居首位 蘋果Tim Cook排第7
受環球經濟衰退及新冠肺炎疫情影響，不少打工仔面臨失業問題，旅遊、酒店及服務業更是重災區。不過，美國最近一份調查就指出，有部分職位因疫情受惠，與2019年同期比較，職位數目增幅更達136%。
【疫市之下需求大的6個工種︰按此】
美國薪金調查機構PayScale最近分析美國433萬位職場人士數據，並把2020年的數據與2019年作比較，發現與醫療、運輸、技術及基本服務相關的職位數目大增。根據統計指出，2020年美國最熱門的工作是健康檢查員，職位數目按年增加136%；其次為私人採購，職位數目按年增加125%；而第3名則為露營車（RV）維修員，受聘人數增加97%。
|2020年美國最熱門職位
|排名
|職位
|職位數目升幅
|年薪中位數
|1
|健康檢查員
|136%
|28,400美元（約22萬港元）
|2
|私人採購
|125%
|25,000美元（約19.4萬港元）
|3
|露營車（RV）維修員
|97%
|42,400美元（約32.9萬港元）
|4
|非破壞檢測（NDT）技術員
|68%
|55,000美元（約42.6萬港元）
|5
|區域營運經理
|60%
|70,900美元（約55萬港元）
|6
|分子生物學家
|51%
|57,800美元（約44.8萬港元）
|7
|郵政局局長
|46%
|73,400美元（約56.9萬港元）
|8
|食物安全專家
|39%
|52,900美元（約41萬港元）
|9
|雲端解決方案架構師
|38%
|137,000美元（約106.2萬港元）
|10
|物流項目經理
|37%
|96,200美元（約74.6萬港元）
|10
|銷售主管
|37%
|20,800美元（約16.1萬港元）
|12
|護士長
|33%
|72,500美元（約56.2萬港元）
|13
|產科護士
|32%
|69,600美元（約54萬港元）
|14
|急症室服務主任
|28%
|87,400美元（約67.8萬港元）
|14
|實驗室助理
|28%
|34,300美元（約26.6萬港元）
|16
|精神科護士
|27%
|68,200美元（約52.9萬港元）
|17
|護理員
|26%
|25,300美元（約19.6萬港元）
|18
|護士管理人員
|23%
|74,100美元（約57.4萬港元）
|19
|首席UX設計師
|19%
|118,000美元（約91.5萬港元）
|20
|商業銷售經理
|18%
|42,400美元（約32.9萬港元）
責任編輯︰曹佩鈞
欄名 : 職場百科