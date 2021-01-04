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疫市下有咩職業受惠？2020年美國最熱門的20個職位

個人增值 18:29 2021/01/04

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疫市下有咩職業受惠？2020年美國最熱門的20個職位

受環球經濟衰退及新冠肺炎疫情影響，不少打工仔面臨失業問題，旅遊、酒店及服務業更是重災區。不過，美國最近一份調查就指出，有部分職位因疫情受惠，與2019年同期比較，職位數目增幅更達136%。

【疫市之下需求大的6個工種︰按此

美國薪金調查機構PayScale最近分析美國433萬位職場人士數據，並把2020年的數據與2019年作比較，發現與醫療、運輸、技術及基本服務相關的職位數目大增。根據統計指出，2020年美國最熱門的工作是健康檢查員，職位數目按年增加136%；其次為私人採購，職位數目按年增加125%；而第3名則為露營車（RV）維修員，受聘人數增加97%。

2020年美國最熱門職位
排名 職位 職位數目升幅 年薪中位數
1 健康檢查員 136% 28,400美元（約22萬港元）
2 私人採購 125% 25,000美元（約19.4萬港元）
3 露營車（RV）維修員 97% 42,400美元（約32.9萬港元）
4 非破壞檢測（NDT）技術員 68% 55,000美元（約42.6萬港元）
5 區域營運經理 60% 70,900美元（約55萬港元）
6 分子生物學家 51% 57,800美元（約44.8萬港元）
7 郵政局局長 46% 73,400美元（約56.9萬港元）
8 食物安全專家 39% 52,900美元（約41萬港元）
9 雲端解決方案架構師 38% 137,000美元（約106.2萬港元）
10 物流項目經理 37% 96,200美元（約74.6萬港元）
10 銷售主管 37% 20,800美元（約16.1萬港元）
12 護士長 33% 72,500美元（約56.2萬港元）
13 產科護士 32% 69,600美元（約54萬港元）
14 急症室服務主任 28% 87,400美元（約67.8萬港元）
14 實驗室助理 28% 34,300美元（約26.6萬港元）
16 精神科護士 27% 68,200美元（約52.9萬港元）
17 護理員 26% 25,300美元（約19.6萬港元）
18 護士管理人員 23% 74,100美元（約57.4萬港元）
19 首席UX設計師 19% 118,000美元（約91.5萬港元）
20 商業銷售經理 18% 42,400美元（約32.9萬港元）

責任編輯︰曹佩鈞

欄名 : 職場百科

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