▲ 新一年改善財務健康的4種方法

2020年對很多人來說都是艱難的一年，而且不僅在情感上，在經濟上亦可能受到重壓。新冠肺炎大流行打擊了許多人的財務狀況，導致他們未能準時繳付帳單並累積了債務。不論有否受到疫情大流行影響財政，新一年的開始都是使你的財務狀況更井井有條的好時機。以下建議4個方法，令你可於2021年使自己的財務狀況更健康。

1. 訂立詳細的預算

知道你每月的收入去向對財務狀況至關重要。你需要訂立預算，你的預算不必複雜，基本的試算表即可，列出每個月的經常性開支及每年繳付的費用，例如年度專業許可續期年費等。

當然，要掌握所有費用，你需要梳理銀行帳戶的資金進出情況和過去1年的信用卡帳單。但是一旦整埋好支出狀況，就可以看到超支的地方，並找到減少支出的方法。

2. 自動化儲蓄

直接將薪金自動存入儲蓄或投資帳戶，可避免衝動消費，並確保儲蓄目標是按計劃進行的好方法。要將流程自動化，自動轉帳會是好幫手，你可以安排每個月將薪水的一部分立即從出糧戶口轉到儲蓄帳戶，這樣至少你不會因為健忘而導致儲蓄計劃失敗。

3. 找出過去傷害過你的「陷阱」

我們每個人都有自己的弱點，消費會破壞我們的儲蓄計劃，並誘使我們花掉不該花的錢。也許你的「陷阱」是外賣食品，也許是即興的旅行，或者是大減價的名牌服裝。無論你的個人弱點是甚麼，都應提前解決，這樣才不會導致你無法實現目標。

你可能會想，這意味着你不能沉迷於這種弱點。情況不是這樣，相反你需要將其納入預算，但你需要做出其他犧牲才能做到這一點。例如，如果你真的想每周訂購一次較貴的外賣，則可能需要減少娛樂支出。關鍵是你要瞭解在儲蓄方面可能會出錯的地方，並加以解決。

4. 建立應急基金

計劃外的帳單可能會使你的預算偏離軌道，並使你陷入債務困境。在來年，優先建立完整的應急資金，即一筆足夠的錢來支付至少3個月的基本開支。

你的應急資金應保存在儲蓄帳戶中，可以隨時方便地使用。此外，不可以利用應急資金來投資，因為如果你的投資組合在需要提款時處於虧損，那麼你就有可能要實現虧損，而且沒有足夠的所需資金。

做好以上4點，你在2021年的財務相信將可更健康。



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