▲ 【牛年2021】國金軒賀年年糕8折！酒店及連鎖餅店年糕早鳥優惠合集

2021年農曆新年將至，連鎖餅店及酒店紛紛推出賀年糕點早鳥優惠，包括國金軒、翠亨邨、恆香、美心及榮華等，部分優惠更低至6折。想錫住荷包過新年，就要把握今次早鳥優惠！

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恆香老餅家

最後一日！恆香老餅家推出賀年糕品6折優惠，蘿蔔糕、糖年糕、芋頭糕以及馬蹄糕平均每盒100元，滿4盒再送辣油。另外，現時於網店消費滿350元，即享免費送貨服務。

網店／門市訂購

榮華

由即日起至1月12日，香港榮華推出年糕券75折早鳥優惠，當中包括金玉滿堂蘿蔔糕、鴻運蔗汁年糕、如意椰汁年糕及臘味香菇蘿蔔糕。

門市訂購

聖安娜餅屋

由即日起至1月27日，Cake Easy會員在聖安娜網店訂購賀年糕點可享低至7折優惠。

在優惠期內，於門市選購賀年糕點，聖安娜Cake Easy會員及Mastercard信用卡客戶亦可享低至7折優惠。另外，購買3盒或以上糕品或2盒或以上糕品禮盒都可享額外95折。

網店／門市訂購

國金軒

國金軒今年推出4款賀年糕點，包括金箔燕窩花香椰汁糕、純素之選黑松露純素蘿蔔糕、巴馬金腿蘿蔔糕及沖繩黑糖椰汁年糕。

由即日起至1月31日，購買國金軒賀年糕點可享約8折優惠，而Mira Plus及翠亨貴賓咭會員可享約78折優惠。而禮券換領日期為2月2日至2月9日。

網店／電郵訂購／門市訂購

翠亨邨

今年翠亨邨推出5款口味年糕，包括白桃桂花糕、獨家口味元貝淮山糕、傳統的臘味蘿蔔糕、椰汁年糕及馬蹄糕。

由即日起至1月31日，購買翠亨邨賀歲糕點可享約8折優惠，而Mira Plus及翠亨貴賓咭會員可享75折優惠。而禮券換領日期為2月2日至2月9日。

網店／電郵訂購／門市訂購

美心

由即日起至2月6日，憑滙豐信用卡選購美心賀年糕點及部分禮盒，可享7折優惠，網店及分店均可享優惠。

網店／門市訂購

責任編輯︰曹佩鈞