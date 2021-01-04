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《積金の法寶》（三）︰積金管理工具箱

博客 12:04 2021/01/04

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上期提到「計仔」多多且周身法寶的可愛阿夢（林二汶飾）運用神奇法寶協助阿鴻（黃奕晨飾）平衡強積金投資的風險與回報。今期看看阿夢如何利用「積金管理工具箱」，再次幫阿鴻輕鬆管理強積金。

【觀看第一期】《積金の法寶》（一）：人生階段指南車

【觀看第二期】《積金の法寶》（二）：投資分散刀

《積金の法寶・第三話：積金管理工具箱》 

阿鴻為了希望可以輕鬆管理強積金，竟然偷走阿夢的法寶袋，去查看有沒有合適的法寶！阿夢知道後，不但沒有嬲阿鴻，更大方借出「積金管理工具箱」。

阿夢介紹了三個有助打工仔暸解並妥善管理自己的強積金的實用工具︰

1. 周年權益報表︰列明強積金戶口結餘和投資賺蝕等資訊。

2. 基金便覽︰列出個別基金的投資組合分布和風險級別等。

3. 強積金基金平台︰提供基金詳情，以助比較不同基金的表現、收費和風險。

強積金投資期長達三、四十年，打工仔必須定期檢視投資組合，以確保其能配合自己所處人生階段的投資目標及風險承受能力。

立即觀看短片

若要退休生活好，積金規劃有法寶！

【閱讀基金便覽】MPF表現要好　首先你識唔識睇呢個關鍵內容？

撰文 : 積金局

欄名 : 積金為未來

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