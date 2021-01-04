【展望2021】環球經濟復甦難言入坦途　揭示2021年4大財金趨勢

▲ 【展望2021】疫後中美經濟復甦 四大可預期趨勢 -

新年伊始，全球經濟送走了驚濤駭浪的2020年，迎來的或許仍是起伏顛簸的一年。近來隨着新冠疫苗面世並陸續開始接種，坊間寄予厚望，紛紛調高今年經濟預測，甚至認為會有V型大反彈。可是，不確定因素充斥，難言從此踏入坦途，相信仍會反反覆覆，但整體四大趨勢還是可預期：經濟表現東方勝西方、中國流動性有望逐步正常化、美滙走弱人民幣呈強及中美貿戰短期偃旗息鼓。

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疫下歐美經濟陷衰退 全球經濟重心轉向亞洲

從客觀層面看，今年環球經濟相信仍以中國最亮眼，成為帶動各國復甦的火車頭。去年第二季，中國率先復工復產，經濟強力反彈，次季及第三季分別增長3.2%及4.9%，國際貨幣基金組織（IMF）預測2020年可達1.9%，是主要經濟體唯一錄得正增長的國家，展望今年增幅將達8.2%，坊間部分經濟學家更料逾9%；而經濟合作暨發展組織（OECD）亦估計今年全球經濟增長可達4.2%，其中超過三分一將由中國貢獻。儘管各大機構預測數字不盡相同，可以預料的是中國經濟向好趨勢持續，加上簽定區域全面經濟夥伴協定（RCEP）帶動樂觀情緒，以及亞洲疫情相對緩和下，東協國家經濟料會有不俗表現，反觀歐美尚在衰退之中掙扎，全球經濟重心將進一步向亞洲轉移。

無限QE 歐美經濟難短期內反彈

事實上，美歐疫情至今仍陷於苦戰，不但抗疫投鼠忌器，新一波變種病毒更是來勢洶洶，聯儲局及歐央行數以萬億美元計的量寬，短期內恐怕覆水難收。況且，美政府為濟燃眉之急，或迫使短期內擴大財政救助企業及國民，財赤將進一步推高，美國疫情財政刺激已累計近3萬億美元。另方面，美歐當前利率已分別低至零及負數，似乎没有太多下降空間，今年維持利率低企亦幾可定調。由此觀之，縱使疫情下半年受控，美歐經濟反彈亦難言穩固，還需財策及幣策護航，相信亦只會在無礙復甦下才能逐步正常化。相反，由於中國經濟復甦步伐遙遙領先，今年可望緩慢退出刺激措施，令充裕的寬鬆流動性逐漸回復常態，防止潛在的資產泡沫及過度融資槓桿風險。

推動內需 人民幣穩中偏強

無可否認，美國經濟失速，天量的財赤貿赤及量寬已形成尾大不掉，美元避險功能今非昔比，美滙指數去年曾跌穿90水平，由高位挫逾一成、相信今年仍會持續偏弱，有分析師更悲觀估計可低見85。相比之下，中國經濟穩定復甦，加上中美息差因素，料將帶動人民幣兌美元偏強，保持於去年從低位升破6.5的心理水平，雖然滙率上升影響出口，但中國着力推動內需，減少依賴出口帶動，也就默許人民幣維持穩中偏強，並持續擴大開放金融市場，人民幣資產如A股、中國政府及企業債券吸引力相信亦會提升，進一步吸引外資流入。

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中方與多國簽定貿易協議 迎戰貿易戰

美國候任總統拜登將於1月20日上任，他曾表明首要處理當前國內事務如疫情及重啟經濟等問題，亦屬意重回國際組織框架解決紛爭，故由特朗普發動的美中貿易戰，相信今年一定程度上可得到喘息空間，維持在第一階段協議不會進一步惡化，不過拜登礙於「特朗普主義」威逼下，美中貿易摩擦估計亦不會有大幅改善。另一方面，中國疫後製造業率先回暖，11月財新採購經理指數（PMI）更創10年新高，可望帶動新一輪投資。而中央政府為鞏固經濟復甦勢頭，料將推進科技創新及綠色產業，並藉着落實《歐中全面投資協定》乘勝追擊，在RCEP基礎上加快推動經貿合作如中日韓自貿協定。

不可忽視的是，在疫情衝擊下，今年全球經濟難免面對諸多風險，例如空前的財策有可能引發個別國家債務危機及企業違約，主權及信貸評級下降，甚或超寬鬆的幣策逆轉時帶來的金融市場劇震。無疑，疫情發展將主宰全球經濟走向，各國能否走出逆境也端視政府的治疫能力。

【關於作者】

顏偉華是行健資產管理（Zeal Asset Management）CEO，超過20年基金管理行業經驗。行健多年來為歐洲國家主權基金、國際金融機構及本地個人投資者投資中國，亦是全球首批通過「基金互認」政策進入中國內地零售基金市場的三家基金公司之一。行健為聯合國支持的負責任投資原則（PRI）簽約機構，是致力將ESG融入中國投資的先行者之一。