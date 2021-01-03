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盤點2020葡萄酒Top 100 精選《Wine Spectator》及James Suckling頭三甲100分佳釀

博客 17:37 2021/01/03

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兩個榜頭三甲位置的葡萄酒，大部分都不用過千，抵飲！

一年之始，總是要回望或前瞻！

前瞻：疫情下，相信仍然是威士忌及清酒比較多搞作。

回望：《Wine Spectator》及酒評家James Suckling兩個葡萄酒Top 100榜，都有不少新面孔，從中挑選紅、白酒及香檳，在新一年舉杯慶祝。

由於《Wine Spectator》是美國雜誌，因此入圍的美國酒就特別多，10大中就有4枝都是美國酒，在香港比較冷門，不容易找到，如第二位的Aubert, Pinot Noir, Sonoma Coast, UV Vineyard, 2018便是其中之一。幸好第一位及第三位，都有香港代理。

第一位：Bodegas Marques de Murrieta, Castillo Ygay, Gran Reserva Especial, Rioja, Spain, 2010

這是出產自Marques de Murrieta酒莊的單一葡萄園Pago La Plana，坐落於485米的Ygay莊園之中，而葡萄樹都超過80年樹齡。以Tempranillo（85%）及Mazuelo（15%）兩款葡萄混合而成，在美國及法國橡木桶陳年24個月，是近10年最出色的作品，James Suckling也給與99分。單寧圓潤，充滿活力。

《Wine Spectator》Top 1：西班牙Bodegas Marques de Murrieta, Castillo Ygay, Gran Reserva Especial, Rioja, 2010（$1,225，Jebsen Fine Wines）

第三位：San Filippo, Le Lucere, Brunello di Montalcino, Italy, 2015

地產經紀Roberto Giannelli對釀酒行業一點認識也沒有，卻在2003年轉行購入San Filippo酒莊；經過17年的耕耘，就創下佳績。Le Lucere是單一葡萄園，只有6英畝。Sangiovese葡萄在不同大小的木桶陳年1年後，然後轉到大木桶放多14-16個月，入瓶1年後才推出市場。酒身有單寧支撐，餘韻超長及複雜。

《Wine Spectator》Top 3：意大利San Filippo, Le Lucere, Brunello di Montalcino, 2015（$785，Kerry Wines）

想看《Wine Spectator》Top 100酒單，可到這網址Wine Spectator

James Suckling 100分之選

至於酒評家James Suckling的Top 100，第三位湊巧也是意大利的Brunello di Montalcino。或許對意大利酒陌生的倒紅客，就要多點認識這國家的獨有風味。

第三位：Sassetti Livio, Brunello di Montalcino, Italy, 2016

James挑選了兩款Brunello di Montalcino在Top 10，因為2016及2015年為這風格的紅酒，都是不能錯過的年份。2016年凝煉及單寧比較重，而2015年則澎湃豐厚，因為天氣較暖。Sassetti家族的出品有勁度但不會嘭嘭聲，更像在口腔中跳舞。

James Suckling Top 3：意大利Sassetti Livio, Brunello di Montalcino, 2016（$4,746/6枝，Y18 Global Offer）

第二位：Schloss Johannisberg, Riesling, Grunlack Spatlese, Rheingau, Germany, 2019

James Top 10之中，有3枝都是來自德國的Riesling，原因是2019年份是不能錯過的一年，在2020年他與團隊試過的1,200枝德國酒中，有18枝得到100分。這枝第二位都是100分，讓你記起傳統德國酒的甜美。但其餘兩枝德國乾白酒——Wittmann及Donnhoff則是單一葡萄園的出品，讓你體味德國在釀製白酒方面，如何出色及專業。

James Suckling Top 2：德國Schloss Johannisberg, Riesling, Grunlack Spatlese, Rheingau, 2019（$2,742/6枝，Y18 Global Offer）

第一位：Chacra, Pinot Noir, Treinta Y Dos, Patagonia, Argentina, 2018

這個於2004年成立的酒莊，莊主Piero Incisa della Rocchetta也是意大利著名酒莊Sassicaia的股東之一。這用100% Pinot Noir釀製的紅酒，是酒莊主打的葡萄，只有600箱，因為是用單一葡萄園種於1932年的老葡萄樹，加上生物動力自然農法（Biodynamic）釀製。士多啤梨加上鮮明的酸度，還有森林與泥土的氣息，James給與100分。

James Suckling Top 1：阿根廷Chacra, Pinot Noir, Treinta Y Dos, Patagonia, 2018（$798，Regis Wine）

想看James Suckling Top 100酒單，可到這網址James Suckling

 

Info

Kerry Wines：2169 7700

Regis Wine：9732 8413

Y18 Global Offer：8106 1666

Jebsen Fine Wines：www.jebsenfinewines.com

 

 

 

撰文 : 何小雲

欄名 : 型男玩物誌

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