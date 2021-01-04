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MUJI無印良品「良感生活優惠」　精選生活用品低至7折

精明理財 10:30 2021/01/04

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MUJI無印良品推出良感生活優惠，由即日起至2021年1月31日，凡選購精選儲物用品、寢室布藝、清潔用具等生活用品，可享低至7折優惠。

    點擊圖片放大

需要注意，所有商品資料及價格以店內陳列為準。部分商品只限於個別分店發售。數量有限，售完即止。

分店一覽
MUJI無印良品網店

撰文︰hket小編

 

欄名 : 消費錦囊

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