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【移民台灣】音樂人夥友合資百萬港元台南開港式茶餐廳　教黃秋生製叉燒包變人龍店

亞洲 16:00 2021/01/03

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【移民台灣】音樂人合資100萬港元台南開港式茶餐廳 教黃秋生製叉燒包變人龍店 -

台灣是近年不少港人移居的地方，香港音樂人艾撒克（Izahak）2020年6月落戶台南，並開設港式茶餐廳。適逢黃秋生在上月在台灣拍攝《開着餐車交朋友》，在他的店學整叉燒包，在明星效應下大收旺場。欣喜背後，Izahak卻時刻面對人手短缺的問題，且聽他道來台灣經營餐廳的心經。

合資100萬港元　開英倫港式餐廳

本身是歌唱老師的Izahak，自2019年開始教唱歌的收入下跌，有朋友在那時提出不如開食肆。

因為父母離異，我自小就要學煮飯給家人食，入開廚房。後來朋友建議開餐廳，我說香港租金成本甚麼都貴，不如去台灣試試。其他朋友知道後，也有興趣入股，結果7個parties（部分是夫妻）合資100萬港元，在2020年6月在台南開了『英倫港式餐廳』。其實他們部分想投資移民台灣，但不知那裏的營商環境，算是找我來探探路。

Izahak本身有個台灣妻子，要移民台灣其實大可以用依親方式輕鬆入籍，不必冒着蝕本的風險開餐廳，但他認為這機會正好讓他體驗人生，豐富自己的演藝歷程。雖然Izahak有烹飪基本功，但開食肆創業始終是新丁，一切也得從頭開始。

幸好在演藝界也認識一些朋友或星級廚師，部分還教我沖奶茶，叉燒更是三大連鎖快餐集團某燒味總廚教我弄的。我先在家不斷練習，給朋友試食。2019年10月往台灣前，經親戚介紹也去了粉嶺協香麵包西餅實習，學『烘焙速成班』，也謝謝他們的協助。盡管有配方，因台灣的材料跟香港不同，效果也千差萬別，要不斷努力嘗試才成功。

【台灣擬放寬港澳人士移民限制　投資55萬港元可申創業家簽證：按此

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教秋生哥製叉燒包  人氣大熱

這次與秋生哥在台南結緣，是Izahak的以前在演藝的導師告知，黃秋生將會訪台拍攝節目《開着餐車交朋友》。

我純粹想跟秋生哥打個招呼，後來他竟然來了我店，並教他製作叉燒包，他也讚我們的燒味有水準。他將拍攝花絮放上網，台南的街坊知道就來幫襯，以致時常爆滿。

Izahak說選擇落戶台南，是經過實地踩綫後，跟台中、高雄等地相比，認為台南的舖租和物價等相對較低，兼有妻子外家的支援，也讓他放心不少。他的心血結晶「英倫港式餐廳」終在2020年6月開業，總面積約1,200呎，以經營廣東菜來計，他說算是中等規模。

「英倫港式餐廳」洋溢陣陣的工業風，空間大，採光也不錯，現在更是人龍店。（圖片來源：英倫港式餐廳）

【台灣研放寬港人赴台限制　開設投資綠色通道、放寬專業人士赴台定居：按此

人手浮動最頭痛　赴台創業需了解勞工法例

講到在台灣做餐廳，最困難和艱苦的肯定是人手問題。

記得2020年6月開張時，約有17個員工，全職兼職均有。但我發現無論我給多少人工及福利，譬如薪酬比外邊的員工已多出25%，甚至提供免費住宿。只要他們覺得忙和辛苦，就會不做，有的甚至上午做完下晝已不見人。台灣人講求慢活，亦指工作要慢慢做，不似香港茶餐廳的樓面一眼關七，靈活走位。

Izahak提醒有意赴台創業的港人：

台灣的勞工法例幾乎全部都是保障僱員，例如：員工離職沒有賠償罰則，但僱主要解僱員工就需要跟法例支付遣散費用，除非員工自願離職。所以開業前需要徹底了解勞工法例，不然很容易因為不小心而招致巨額損失。

作者：馮柏偉

責任編輯：鄺素媚

（節錄）

【原文：黃秋生加持變人龍店 音樂人台南開港式茶餐廳圓夢

欄名 : 移民攻略

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