▲ 【MPF】強積金20周年盤點 突破1萬億元資產 年回報率達3.9% -

2020年12月是強積金推行20周年。以一般香港人大約工作四十年作為標準，這經已相當於一半的時間。於過去20年，強積金制度不斷進行優化，令制度更加完善。本文將以數字去見證強積金制度的演變。

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3.9%年回報率：強積金制度推行之時正是科網泡沫，隨後經歷2003年的沙士事件、2008年的金融海嘯以及今年的新冠肺炎疫情，但截至2020年10月扣除收費及開支後，20年間的年率化回報率仍然高達3.9%，比同期通脹率約1.8%高一倍。

1.45%開支比率：隨着強積金規模壯大帶來規模效益，再加上積金局及業界不斷努力降低收費，現時強積金的平均開支比率經已降低至1.45%。這相對2007年時的2.1%下降超過30%。隨着未來推行積金易平台，相信開支比率仍有望進一步下降。

1萬億資產：於20年間來自成員及僱主的供款，再加上不俗的投資回報，強積金資產規模經已於2020年年中突破1萬億港元。這絕對是強積金系統的一個里程碑。

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129億元自願性供款：2019年，自願性供款為129億港元，相對2003年的21億元增長超過5倍，而現時自願性供款佔總供款比率約17%。自願性供款可為成員提供更強的退休保障，更是僱主吸引及挽留員工的工具之一。

62,900個百萬元帳戶：截至2019年底，強積金有62,900個帳戶，滾存權益超過100萬港元。這反映持之以恆的供款及適當的投資組合管理，於強積金制度下也能累積不俗的退休儲蓄。以平均權益計，每位成員的滾存權益大約為22萬港元，較2005年的5.3萬港元，增長超過3倍。

4.2萬個可扣稅自願性供款帳戶：為了加強成員的退休保障，香港政府於2019年4月推出可扣稅自願性供款（TVC），運用稅務誘因鼓勵成員進行自願性強積金供款。截至2020年10月，TVC帳戶數目為4.2萬個，總供款金額為20多億港元。

（節錄）

【原文：以數字見證積金廿載】