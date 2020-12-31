【人壽保險】解構壽險保與不保理念　比較定期人壽保險受保事項

▲ 【人壽保險】解構保與不保理念 比較定期人壽保險受保事項 -

比較香港定期人壽保險產品的受保事項

（依10年平均保費排列） 定期人壽保險 受保人於以下情況身故的保障 10年

平均保費 續保期 HIV

及愛滋病 非法活動 過量服用藥物、

酒精、毒品 武裝部隊 核、生物

及化學活動 戰爭 自殺 Bowtie

Bowtie 人壽保 不受保 不受保 不受保 不受保 不受保 不受保 不受保 852元 每年續保 眾安人壽

ZA 人壽保 受保 受保 受保 受保 受保 受保 保單生效日

1年後 853元（註1） 每10年續保 Blue

WeCare 定期人壽2 受保 受保 受保 受保 受保 受保 保單生效日

1年後 882元（註2） 每10年續保 滙豐保險

滙家保 受保 受保 受保 受保 受保 受保 保單生效日

1年後 1,031元 每10年續保 忠意保險

忠意尊安保險計劃 受保 受保 受保 受保 受保 受保 保單生效日

1年後 1,280元 每10年續保 太平洋人壽

「時時保」定期壽險 受保 受保 受保 受保 受保 受保 保單生效日

2年後 1,440元 每10年續保 英國保誠

「守護家人」定期人壽保 受保 受保 受保 受保 受保 受保 保單生效日

1年後 1,450元 每10年續保 宏利

精選定期壽險 受保 受保 受保 受保 受保 受保 保單生效日

1年後 1,580元 每10年續保 友邦

摯誠定期壽險計劃 受保 受保 受保 受保 受保 受保 保單生效日

1年後 1,595元 每5年續保 中國人壽

智簡易5年定期保險計劃 受保 受保 受保 受保 受保 受保 保單生效日

1年後 1,595元 每5年續保 安盛

真智精選定期保險 受保 受保 受保 受保 受保 受保 保單生效日

1年後 1,756元 每年續保 安達人壽

「 智易選」定期保障計劃 受保 受保 受保 受保 受保 受保 保單生效日

2年後 1,905元 每10年續保 備註：

1. 保費計算了首年保費8折限時優惠，此優惠只限於優惠期2020年12月31日前成功投保及付款之申請人。

2. 保費計算了首年保費8折限時優惠，此優惠只限首200名於優惠期2020年10月1日至2020年12月31日內成功投保及付款之申請人。

3. 以上圖表資訊由10Life提供。產品資料更新至2020年12月17日。

4. 假設受保人為35歲男性，非吸煙人士；投保金額1,000,000元。

5. 10Life以不同途徑搜集保險公司的公開資料，透過數據及數學運算，計算出上述資訊。數字僅供參考，並沒有考慮您的個人需要，絕對不是銷售建議。用戶投保前，應與持牌保險顧問商討適合自己的保險方案。

6. 圖表中的受保範圍是根據保單所列出除外責任製成。若人壽保單內沒有列出上述項目為除外責任，則會被視為受保事項，但保險公司有對索償的最終決定權。消費者在投保前，應向保險公司確定受保範圍。

誠如保險業監管局編寫的《長期保險考試研習資料手冊》所言：「在人壽保險中，除非在自殺除外責任條款或意外死亡保險利益附約適用的情況下，否則，死亡的原因並不十分重要」。於上表可見，市面上大部分定期壽險產品皆涵蓋死於愛滋病、非法活動、戰爭、自殺（保單生效日一至兩年後）等情況。不過，也有些定期人壽產品，有別於慣常做法，加入了不保事項。因此，在選購定期壽險時，消費者不能只比較保費，亦要開始留意不保事項，多做一點功課了。

最後，給大家想想一個問題，既然人壽保險甚少不保事項，那過去有沒有受爭議的賠償個案呢？如有，這些案列的爭拗點又是甚麼？10Life將會向法律專家請教，並於未來與各位分享一些特別個案，萬勿錯過！

以上資訊由10Life提供，更新至2020年12月17日，僅供參考，並不是銷售建議。

點解身故原因對索償唔太重要？【上一頁】

【文章來源：10Life；原題：點解人壽保險的不保事項特別少？對比人壽保險及一般保險的保障及不保理念，已獲授權轉載。】

10Life是個保險比較平台，為用戶提供專業及中立的保險資訊。10Life團隊有精算師、保險產品專家及醫生顧問，致力解構各種複雜的保險產品。我們着重對消費者重要的因素，釐訂保險產品的評分準則，透過客觀的數據分析，計算出保險產品的評分。