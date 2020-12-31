【人壽保險】解構壽險保與不保理念　比較定期人壽保險受保事項

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【汽車保險】「P牌」連撼兩名車成網絡熱話 被撞或撞毀他人車輛 車保如何提供保障？
|比較香港定期人壽保險產品的受保事項
（依10年平均保費排列）
|定期人壽保險
|受保人於以下情況身故的保障
|10年
平均保費
|續保期
|HIV
及愛滋病
|非法活動
|過量服用藥物、
酒精、毒品
|武裝部隊
|核、生物
及化學活動
|戰爭
|自殺
|Bowtie
Bowtie 人壽保
|不受保
|不受保
|不受保
|不受保
|不受保
|不受保
|不受保
|852元
|每年續保
|眾安人壽
ZA 人壽保
|受保
|受保
|受保
|受保
|受保
|受保
|保單生效日
1年後
|853元（註1）
|每10年續保
|Blue
WeCare 定期人壽2
|受保
|受保
|受保
|受保
|受保
|受保
|保單生效日
1年後
|882元（註2）
|每10年續保
|滙豐保險
滙家保
|受保
|受保
|受保
|受保
|受保
|受保
|保單生效日
1年後
|1,031元
|每10年續保
|忠意保險
忠意尊安保險計劃
|受保
|受保
|受保
|受保
|受保
|受保
|保單生效日
1年後
|1,280元
|每10年續保
|太平洋人壽
「時時保」定期壽險
|受保
|受保
|受保
|受保
|受保
|受保
|保單生效日
2年後
|1,440元
|每10年續保
|英國保誠
「守護家人」定期人壽保
|受保
|受保
|受保
|受保
|受保
|受保
|保單生效日
1年後
|1,450元
|每10年續保
|宏利
精選定期壽險
|受保
|受保
|受保
|受保
|受保
|受保
|保單生效日
1年後
|1,580元
|每10年續保
|友邦
摯誠定期壽險計劃
|受保
|受保
|受保
|受保
|受保
|受保
|保單生效日
1年後
|1,595元
|每5年續保
|中國人壽
智簡易5年定期保險計劃
|受保
|受保
|受保
|受保
|受保
|受保
|保單生效日
1年後
|1,595元
|每5年續保
|安盛
真智精選定期保險
|受保
|受保
|受保
|受保
|受保
|受保
|保單生效日
1年後
|1,756元
|每年續保
|安達人壽
「 智易選」定期保障計劃
|受保
|受保
|受保
|受保
|受保
|受保
|保單生效日
2年後
|1,905元
|每10年續保
|備註：
1. 保費計算了首年保費8折限時優惠，此優惠只限於優惠期2020年12月31日前成功投保及付款之申請人。
2. 保費計算了首年保費8折限時優惠，此優惠只限首200名於優惠期2020年10月1日至2020年12月31日內成功投保及付款之申請人。
3. 以上圖表資訊由10Life提供。產品資料更新至2020年12月17日。
4. 假設受保人為35歲男性，非吸煙人士；投保金額1,000,000元。
5. 10Life以不同途徑搜集保險公司的公開資料，透過數據及數學運算，計算出上述資訊。數字僅供參考，並沒有考慮您的個人需要，絕對不是銷售建議。用戶投保前，應與持牌保險顧問商討適合自己的保險方案。
6. 圖表中的受保範圍是根據保單所列出除外責任製成。若人壽保單內沒有列出上述項目為除外責任，則會被視為受保事項，但保險公司有對索償的最終決定權。消費者在投保前，應向保險公司確定受保範圍。
誠如保險業監管局編寫的《長期保險考試研習資料手冊》所言：「在人壽保險中，除非在自殺除外責任條款或意外死亡保險利益附約適用的情況下，否則，死亡的原因並不十分重要」。於上表可見，市面上大部分定期壽險產品皆涵蓋死於愛滋病、非法活動、戰爭、自殺（保單生效日一至兩年後）等情況。不過，也有些定期人壽產品，有別於慣常做法，加入了不保事項。因此，在選購定期壽險時，消費者不能只比較保費，亦要開始留意不保事項，多做一點功課了。
最後，給大家想想一個問題，既然人壽保險甚少不保事項，那過去有沒有受爭議的賠償個案呢？如有，這些案列的爭拗點又是甚麼？10Life將會向法律專家請教，並於未來與各位分享一些特別個案，萬勿錯過！
以上資訊由10Life提供，更新至2020年12月17日，僅供參考，並不是銷售建議。
點解身故原因對索償唔太重要？【上一頁】
【文章來源：10Life；原題：點解人壽保險的不保事項特別少？對比人壽保險及一般保險的保障及不保理念，已獲授權轉載。】
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撰文 : 10Life
欄名 : 保險解碼