【人壽保險】解構壽險保與不保理念　點解身故原因對索償唔太重要？（附定期人壽保受保範圍比較）

▲ 【人壽保險】解構保與不保理念 點解身故原因對索償唔太重要？（附定期人壽保比較） -

買保險，大家都怕有爭議，影響索償，甚至有買無賠。說到少有爭議的保險，人壽保險可謂表表者。人壽保險是保障人的壽命，當受保人身故，保單受益人可取得賠償。人壽保險對身故原因亦少有爭議，因為它的不保事項很少，這也是人壽保險與非人壽保險（又稱一般保險）的一個大分別。若果讀者比較兩者的不保事項，便會發現一般保險的不保事項長篇累牘，列舉的事項之多令人眼花繚亂。反之，人壽保險合約中，不保事項通常寥寥可數，甚至自殺，只要超過一段時期，都會受保。如斯差異，箇中有何玄機？10Life現在為大家一一解答。

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一般保險注重導致損失原因的背後邏輯

一般保險會列明受保項目，若受保人因特定原因而導致損失便可索償，但亦要注意不保事項（「除外責任」）。以汽車綜合車保險（又稱全保）為例，其承保範圍一般涵蓋因交通意外而導致他人的死傷、司機本人或乘客因交通意外受傷而產生的醫療費用等，但若交通意外由司機無牌駕駛，以及受保司機因酒類或藥物影響而導致，便屬於不保項目。不保事項的其中一個重要考慮，是防範保單持有人蓄意造成的事故從而獲得賠償。對於一般保險而言，保單持有人和受益人多為同一人，而上文提的無牌駕駛或醉駕，除了本身是違法行為外，也可能讓投保人自編自演來騙取賠償。

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自殺都有得賠？點解死因對人壽保險唔太重要？

相較一般保險，人壽保險保單持有人和受益人是不同人士。保單持有人是家庭經濟之柱，他日縱使自己不幸離世，依賴他生活的受益人仍可得到賠償，不會頓失經濟依靠。人壽保險幾乎不着重受保危險（身故原因），而不保事項也較一般保險少，因此死因通常對人壽索償沒有太大的影響。

即使是保單持有人自殺，目前大部分保險公司亦會賠償人壽保單生效首一年或兩年後的自殺，讓受益人獲得賠償。這絕不是鼓勵自殺，其原意是「為受贍養的人提供保障，而並非讓受保生命本身得益 。」若保險公司因受保人自尋短見而拒賠，變相是懲罰人財兩失的弱者，顯然不公平。然而，為減低受保人一投保便自殺來取得賠償的道德風險，保險公司多數會訂明自殺條款（Suicide clause），將人壽保單生效首一年或兩年內的自殺列為不保事項。事實上，在釐定保費時，保險公司早已考慮了受保人遇上各種身故原因（包括自殺）的機率。

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【文章來源：10Life；原題：點解人壽保險的不保事項特別少？對比人壽保險及一般保險的保障及不保理念，已獲授權轉載。】