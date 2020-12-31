【Bitcoin】加密貨幣狂舞　如何一App參與?

▲ 如何參與加密貨幣的派對？

今日是大除夕，在此謹預祝各位讀者新年進步，投資得心應手！在過去一年大家都因為新冠肺炎疫情而弄得人仰馬翻，大家口罩不離口，又要在家工作，各式各樣的新常態一下子令大家都透不過氣來。

2020年 美股有斬獲

在投資市場，若你有參與美股市場的話，只要沒有在年初時被美股急跌嚇倒，相信也能笑到最後。薑餅人今年的美股投資組合主打5G、網購、及運動時尚，結果整體也能錄得中雙位數回報，也算是跑贏恒生指數。

加密貨幣 低位反彈6倍

不過，有一項投資薑餅人今年也錯過了，那便是加密貨幣。大家或許從媒體上得知，加密貨幣龍頭Bitcoin今年在三月曾創下3914.7美元的今人低位後，便輾轉炒上至聖誕假期更突破28,000美元，自三月低位起急升逾6倍。

當然，不少人對Bitcoin應否成為投資對象仍有爭拗，但從不少專業機構投資者也開始進場大手購入Bitcoin作為投資組合一員後，更有分析指Bitcoin將會如黃金般成為避險資產。

加密幣有監管嗎?

除非大家一早已知門路購入Bitcoin，否則對不少初哥而言，Bitcoin還是離自己很遠的東西。加上香港至目今為止只有一家交易平台是獲證監會發牌從事數碼資產交易，因此著重合規的投資者對投資加密貨幣都會有戒心。

但若然大家抱著「玩下唔使死」的心態的話，那就當然要找一個方便的門路去購入Bitcoin了。

用App就可以買Bitcoin

近日薑餅人透過網絡獲知一家來自英國的Wirex網上金融平台，就可以透過一個app去購入Bitcoin及其他不同的加密貨幣，同時支援傳統法定貨幣戶口如港元及美元等。

用家開戶後只須連接信用卡或扣帳卡（即虛銀推出那些），便可即時過數落Wirex戶口買Bitcoin。由於目前Bitcoin價位高企，在Wirex 可以最低10美元入場費購入等值的Bitcoin，例如薑餅人以約80美元，持有0.002888單位的Bitcoin.。

消費享Bitcoin回贈

由於Bitcoin價位上升，薑餅人所持的Bitcoin兌回美元也較購入價升了少許。而用家若玩够也可以立即把手上的Bitcoin轉回港元，十分方便，當然手續費是不能避免了。

Wirex另一有趣之賣點，是用戶只須入錢落戶口，便可免費獲得一張Visa debit card，用家便可持卡在Visa接受的商戶消費，每嘟一次即可獲0.5%至1.5%Bitcoin 回贈。

若然看好Bitcoin不妨入金以Wirex Visa消費，這樣便可一邊消費，一邊享受Bitcoin升值的好處。而這其實也跟目前本地虛銀的消費回贈同一玩法，只是回贈由港幣變成Bitcoin吧。

大家如果看好Bitcoin的走勢，可以意留意一下。（編按：本文不構成焦何投資買賣建議）