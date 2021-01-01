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2020年美國最佳CEO排行榜　Zoom袁征續居首位　蘋果Tim Cook排第7

個人增值 11:00 2021/01/01

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2020年美國最佳CEO排行榜 Zoom袁征續居首位 蘋果Tim Cook排第7 -

企業領導人的風格與方針影響員工福祉。美國職場研究調查公司Comparably蒐集6萬名美國企業僱員的意見，統計出全美國最佳CEO排行榜。大企部門上，2020年榜首是受惠遙距會議大熱，股價急升的Zoom Video Communications的CEO袁征（Eric Yuan）。

【馬雲面相影響職場運？玄學家：多稜角面相　商場較罕見：按此

Zoom風波不斷　考驗領導能力

在Comparably網站上，Zoom公司的員工評分為4.8分（5分滿分），而CEO好評比率為98%。從員工評論所見，他們讚許公司的公開透明與對員工關懷，有人表示公司每個人都有機會接觸高層，亦感受到管理層願意貼近員工。

Zoom的業務在2020年備受關注，因為疫情帶來的遙距會議需求，讓Zoom一下子躍升為全球知名科企，以較早前公布的季績，第三季營收就按年暴升3倍。與此同時，2020年袁征等Zoom管理層亦面對多項重大挑戰。首先，年初爆發資訊安全風波，至後來捲入中美科技角力的漩渦，日前更有員工因涉嫌協助中國審查用戶視像內容，被美國司法機關起訴，皆考驗管理團隊的領導與危機應變能力。

【美國10大最快樂公司排名　Zoom登榜首：按此

五強由科企包辦 

該網站第4年公布年度最佳CEO調查結果，2019年榜首亦是袁征。而在2020年排行榜上，科企CEO的排名明顯上升，五強位置均由科企包辦。Zoom之後，依次為營銷數據軟件商HubSpot CEO Brian Halligan、Google的Sundar Pichai、微軟的Satya Nadella、Adobe的Shantanu Narayen。至於蘋果CEO Tim Cook（庫克），則排名第7。

責任編輯：蕭寶玲

【原文：全美最佳CEO排行榜 Zoom袁征續居首位

欄名 : 職場百科

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