一年一度福袋活動！SHIBUYA109福袋低至$109 精明理財 10:00 2020/12/31 分享： SHIBUYA109一年一度的福袋活動又嚟喇！由1月1日起，旺角店、海港城店同步推出優惠，有超過10個品牌福袋可供選擇！福袋數量有限，售完即止。 AnkRouge／MIIA／ROYALPARTY & more…福袋($299)：6 個日牌全場任你揀，款式件數都不限，總值不超過原價$2,000以上即可。惟Ank Rouge不能與其他品牌混搭 ROJITA 福袋($860)：旺角109限定，包括大褸、上衣、背心裙、短裙、飾物 Samantha Thavasa福袋($999)：包括手袋、銀包/卡套及掛飾，總值$2,450以上 LEGiTbyお世話や福袋($109)：包括20款飾物 需要注意，商店將因應情況實施人流管制。而THE SHIBUYA109 STORE旺角店只有chuu、MIIA、EGOIST及ROJITA福袋發售。 ▼點擊圖片放大 +8 +7 撰文︰hket小編 ＝＝＝＝＝＝＝＝ 提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用 詳情 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 最後一日！鴻星指定年糕禮券買4送1 今日 最後一日！鴻星指定年糕禮券買4送1 【除夕倒數2021】酒店外賣優惠合集 4人外賣套餐最平$688 2020/12/30 【除夕倒數2021】酒店外賣優惠合集 4人外賣套餐最平$688 【除夕倒數2021】五月天陪你在家跨年！精選5大除夕網上倒數節目 2020/12/30 【除夕倒數2021】五月天陪你在家跨年！精選5大除夕網上倒數節目 天吉屋推外賣自取優惠 指定天丼享7折優惠 2020/12/30 天吉屋推外賣自取優惠 指定天丼享7折優惠 堂食及外賣都有優惠！阿根廷扒房El Gaucho牛排半價 2020/12/30 堂食及外賣都有優惠！阿根廷扒房El Gaucho牛排半價 著數優惠 時裝服飾 旺角 銀包 手袋 海港城