一年一度福袋活動！SHIBUYA109福袋低至$109

SHIBUYA109一年一度的福袋活動又嚟喇！由1月1日起，旺角店、海港城店同步推出優惠，有超過10個品牌福袋可供選擇！福袋數量有限，售完即止。

AnkRouge／MIIA／ROYALPARTY & more…福袋($299)：6 個日牌全場任你揀，款式件數都不限，總值不超過原價$2,000以上即可。惟Ank Rouge不能與其他品牌混搭

ROJITA 福袋($860)：旺角109限定，包括大褸、上衣、背心裙、短裙、飾物

Samantha Thavasa福袋($999)：包括手袋、銀包/卡套及掛飾，總值$2,450以上

LEGiTbyお世話や福袋($109)：包括20款飾物

需要注意，商店將因應情況實施人流管制。而THE SHIBUYA109 STORE旺角店只有chuu、MIIA、EGOIST及ROJITA福袋發售。

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撰文︰hket小編

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