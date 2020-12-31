▲ 【新年目標】新一年新計劃！5步制定財務目標

2021年即將來臨，不少人會趁新一年開始檢討過去一年的投資成績及計劃新的財務大計。投資、理財都是宜早不宜遲，若你想訂立新財務目標，但又無從入手，可參考下列5個步驟。

無論你想達到財務自由，還是買樓「上車」，有一個清晰的財務目標都相當重要。信安退休與收入解決方案助理總監Heather Winston就在網上撰文，指訂立財務目標可以幫助個人確定不同項目的優先次序，並明白為甚麼要存錢，又建議大家可以利用財務目標工作表及以下步驟，去制定財務目標。

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1. 建立財務目標

試想想打工仔上班，往往都有不少目標需要達成，打工仔就需要透過完成不同工作「達標」，財務目標亦一樣，只不過「工作」是由「金錢」去完成。假如你的目標是提早退休，你可以為自己設定不同的任務去達到這個目標。Winston提醒，財務目標毋須一成不變，反而應因應不同情況而作出修改。

2. 分為短中長期目標

根據以下的標準，將目標分為短中長期：

短期財務目標：6個月至10年

中期財務目標：5至10年

長期財務目標：10年或以上

3. 為目標訂立一個完成日期

雖然你會隨時間調整完成日期，但是訂立日期有助達到目標。假如你的孩子會在2035年讀大學，你要準備相應的學費，那你就應該為該筆學費的儲蓄訂立一個完成日期，並把日期記在你的財務目標工作表上。這樣可以了解自己的進度，亦更易達到目標。

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4. 為目標排優先次序：緊急、需要、想要

為財務目標排優先次序非常重要，假如遇上資金緊張問題，就可以依次分配金錢。你可以把財務目標簡單分為緊急、需要、想要。如果你有2個短期目標，一個是建立應急基金，這是「緊急」的，而另一個目標是換車，但舊車輛仍然運作良好，這就只是「想要」。按此優先次序，當面對資金緊張時，你就會知道資金應該先投放在哪裡。

5. 了解自己的財務狀況及儲蓄進度

訂立財務目標，知道自己的財務狀況，可了解自己與目標的距離，從而更有規劃地儲錢。例如你打算在2年之後買車，但目前尚欠5萬元，你就可以將這個目標除以24個月，即每月需儲約2083元，2年後就有足夠的錢買車，亦能更有效監察目標的進度。

責任編輯：曹佩鈞

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