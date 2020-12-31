▲ 【新年目標】如何變有錢？富豪嚴守4個致富理財習慣 -

即將踏入2021年，是時候定立新目標。疫情所引發的經濟危機，更突顯維持穩健財務狀況的重要。新一年若想累積更多財富，增加財政上的安全感，除了努力工作以外，還有甚麼方法？有研究員透過訪問過千名百萬富翁，並發現他們有不少相似的理財的習慣，這些習慣都可能是他們的致富關鍵。新一年想增加個人財富，不妨參考《Business Insider》總結出書中的4大理財方針，說不定下個百萬富翁就是你！

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《The Millionaire Next Door》作者Thomas J. Stanley透過訪問過千名百萬富翁，將他們的理財習慣結集成書，發現他們有不少共通的習慣。作者認為，這些理財習慣或是他們成為百萬富翁的原因之一，認為有意學習理財、想累積更多財富的人，可從他們身上學習。

1. 投資前要有儲蓄的基礎

本身是醫生的百萬富翁的North接受Stanley訪問時表示，自己一直都有穩定的儲蓄習慣。他認為，人們開始投資前，需先建立儲蓄的基礎。由於投資涉及風險，人們在投入大量資金在投資帳戶前，應建立足夠的應急儲備，以備不時之需。

2. 收入增需上調儲蓄和投資金額

North更分享了個人的儲蓄經歷，他在11歲那年已開始在雜貨店打工，並累積到50美元的儲蓄，時至今日，雖然他賺取的收入，遠比50美元多出好幾個零，但他仍是跟隨着規則及紀律，按賺取的收入調整儲蓄及投資金額。

對於不少人而言，賺取更多收入意味着可花費更多，但根據Stanley的採訪，許多百萬富翁均表示，要建立和保持財富，就需要花費大量時間去工作，並按收入增加調整投資和儲蓄金額。即使是百萬富翁，也不會因有豐厚收入而胡亂花費，而是堅持原則自己的理財原則，建立恒常儲蓄及投資習慣，為未來作打算。

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3. 建立財富確保財務安全 而非「發達」

不少渴望成為富翁的人，均希望將來可享受奢侈的生活，但千萬富翁W.W.Allan受訪時表示，以錯誤動機來累積財富，反而會使財富更遙不可及。

他指，如果致富的目標是要獲得財務上的保障，就很有機會實現這一目標；相反，若賺錢的動機是追求「發達」去享受奢侈的生活，則可能永遠都不會實現這一目標。

他解釋指，財務上的安全是一個有限的目標，而享受奢侈生活的目標則是無限。人若以追求「發達」為目標，在購買房屋後，或想購買名車、名錶或名牌手袋，為了滿足自己的慾望，可能需要無窮無盡地奮鬥，最終可能會得不償失。

4. 教子女理財知識

Stanley發現，富有的父母們制定的家庭規則，其中之一是到子女成長後才讓他們知道自己生於富裕家庭。North同樣以此原則養育子女，而他更會從小教育子女理財觀念。他指，須訓練子女對自己的行為負責，他的子女亦跟隨父母的原則，擁有嚴格的理財紀律、保持節儉的習慣。

Stanley在採訪中發現，富裕家庭的子女依靠家人生活是很普遍的事，但他發現，若子女從家庭獲得的收入愈多，他們自己累積的財富就愈少；而若父母持續供養子女則會損害家長的財富。

因此，從小對子女進行理財教育，培養他們「應使則使」的理財觀念，能有效地避免子女成為需要依靠父母的「啃老族」，或是一事無成的「二世祖」。正確的理財教育除可保障家長的財富之外，也能確保子女有財政獨立的能力。

責任編輯：李瑩

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