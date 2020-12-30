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Ball Watch綠圈黑面Roadmaster Marine GMT　勞力士水鬼以外的入門佳選

博客 15:20 2020/12/30

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今年勞力士推出的新錶之中，綠圈黑面的Submariner Date Ref.126610LV一度令市場陷入瘋狂，由於極度供不應求，因此手錶最高峰時身價由原來的$74,600被炒至19萬多，3個月後的今天炒價回落至14萬，但價錢依然叫人難以入手。鍾情綠黑配的朋友，可以看看Ball Watch的Roadmaster Marine GMT，兩萬多的入門價的確有相當吸引力。

品牌以獨家研發的自體發光微型氣燈最為著名，主要放到時標及指針位置，它的亮度比傳統的氚氣鍍層亮100倍，而且毋須外部照明就能「點亮」，並能持續發光25年。（網上圖片）

因為神級的勞力士，令綠圈黑面的手錶自9月以來成了錶壇明燈，這全由綠黑Submariner掀起熱潮。但由於此錶太過難入手，因此不少品牌都順勢力推綠黑配的手錶，務求分一杯羹，Ball Watch的Roadmaster Marine GMT，筆者認為是非常不錯的入門之選。

腕錶加入了革命性的品牌專利註冊Amortiser防震系統，耐撞程度比普通腕錶高出5倍。（網上圖片）

Ball Watch以超過125年的精準製錶工藝結合現代科技，為腕錶開發了多項的專業功能。當中最卓越的裝置，不得不提其獨家研發的自體發光微型氣燈。利用瑞士雷射技術研製而成，主要放到時標及指針位置，它的亮度比傳統的氚氣鍍層亮100倍，而且毋須外部照明就能「點亮」，並能持續發光25年。

腕錶同時加入了革命性的專利Amortiser防震系統，令腕錶通過5,000Gs撞擊測試，耐撞程度比普通腕錶高出5倍，而且防磁性能達4,800A/m，因此Ball Watch的手錶，被喻為是嚴峻極地的專業求生工具。

品牌增設免費刻字服務，用家可於錶底刻上自己及摯愛的名字。（網上圖片）

綠圈黑面的鈦金屬Roadmaster Marine GMT除了具有以上特性，功能方面有三時區顯示，備專利快速調校鈕，防水性能達200米，內置的自動機芯取得COSC瑞士天文台認證。而且走時精準度亦達卓越水平，這沿於品牌的一段歷史。

鈦金屬錶殼，雙向轉動備Super LumiNova夜光塗層陶瓷外圈，亦可更換橡膠錶帶。內置自動機芯BALL RR1203-C，取得COSC瑞士天文台認證。（網上圖片）

1891年美國俄亥俄州發生了一宗火車相撞意外，元兇竟然是其中一列火車指揮官的腕錶走慢了4分鐘而導致意外發生，鐵路當局為免悲劇重演，便找來Webb C. Ball先生當上手錶首席時間檢察官，負責監管所有鐵路員工佩戴的腕錶及鐵路時間，分秒不容有失。

隨後Webb C. Ball先生設立了嚴格的標準，同時開辦了波爾服務中心，定期檢查鐵路員工所佩戴的時計，並嚴禁誤差超過30秒。而他所製作的手錶，都以高度精準為首要條件，Ball Watch宗旨至今不變，而Roadmaster系列就是以負責鐵路基礎設施的人員而命名。（$21,500）

產品查詢︰2858 8268

撰文 : 梁靜詩

欄名 : 型男玩物誌

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