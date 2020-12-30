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【除夕倒數2021】五月天陪你在家跨年！精選5大除夕網上倒數節目

精明理財 16:59 2020/12/30

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【除夕倒數2021】五月天陪你在家跨年！精選5大除夕網上倒數節目

新冠肺炎疫情未止，不少跨年活動都移師網上進行，安坐家中亦可倒數，感受跨年氣氛！除夕當晚除了有五月天網上跨年演唱會外，海外的跨年晚會更請來田馥甄、林宥嘉、魚丁糸（蘇打綠）及蕭敬騰等一眾歌手表演，且網上直播，有興趣記得mark實直播時間啦！

【除夕酒店外賣優惠合集　4人外賣套餐最平$688︰按此

紐約時代廣場除夕倒數

為防止疫情擴散，美國紐約時代廣場（Times Square）的新年倒數活動改為網上進行，而標誌性的水晶球掉落儀式如常舉行。今年的除夕倒數更請來美國黑人女歌手Gloria Gaynor及Andra Day演唱。

時間：美國時間12月31日下午6時至凌晨12時30分（香港時間1月1日早上7時至下午1時30分）

直播網站：TimesSquareNYC.orgTimesSquareBall.netlivestream.com/2021

台北最High新年城-2021跨年活動

「台北最High新年城-2021跨年活動」跨年晚會由黃子佼、Lulu黃路梓茵主持，今年更請來多個歌手及藝人表演，包括田馥甄、小宇、伍佰&China Blue、宇宙人、艾怡良、林宥嘉、周興哲、魚丁糸（蘇打綠）及蕭敬騰等。

時間：12月31日下午6時30分至凌晨1時
直播網站：台北市政府YouTube頻道台北旅遊網facebook專頁

犇向幸福！2021台中跨年夜

除了台北有跨年活動之外，台中亦有舉行跨年晚會。演出陣容包括蕭敬騰領軍天團獅子LION、田馥甄、周湯豪、林宥嘉、高爾宣、陳零九、邱鋒澤以及婁峻碩。

時間：12月31日晚上7時至凌晨1時
直播網站：Vidol TV YouTube頻道

五月天「好好好想見到你」跨年演唱會

安坐家中也可以與五月天一齊倒數迎接2021！五月天將於12月31日晚上舉行綫上特別版的跨年演唱會，大家可以在螢幕前欣賞五月天的表演兼倒數。無論你是不是五迷，把「傷心的都忘記了」，「再丟煩惱」。

時間：12月31日晚上11時15分起
直播網站：相信音樂YouTube頻道

香港除夕倒數

「香港除夕倒數」將移師網上舉行，市民可透過手機、電腦觀賞倒數直播。在12月31日晚上11時正起，旅發局網站會先直播倒數時鐘，而其Facebook及YouTube頻道亦會於11時30分開始同時直播倒數時鐘，當踏元旦零時零分，網上會直播大約2分鐘短片，畫面圍繞香港維港景色及地標美景，並會顯示祝願語句。

時間：12月31日晚上11時30分
直播網站：facebook專頁YouTube頻道

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 消費錦囊

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