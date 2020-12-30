專業登山鞋Salomon時裝化　時裝設計師加持推升級版

以往時裝和山系品牌完全拉不上關係，但自從日本時裝品牌Junya Watanabe於十多年前主張將山系意念時裝化而獲得空前成功後，衍生到今天走高級時裝形象的山系用品數之不盡，例如最新個案是GUCCI找來The North Face合作，而另一個來自法國的專業山系品牌Salomon亦有望「升呢」。

▲ 今天主將爬山鞋一樣可以配襯西裝。（圖片www.ssense提供）

▲ 曾是Comme des Garcons入室弟子的Fumito Ganryu，成立個人品牌後，上季和Salomon推出聯乘XT-6 Trekking登山鞋，無論是遠足和日常穿著都一樣合適。（減至約$1,376/圖片www.ssense.com提供）

▲ 鞋舌有設計師名字以示系出名門。（圖片www.ssense.com提供）

Salomon對不少遠足門外漢來說可能很是陌生，原來它早於1920年代已經在法國位於阿爾卑斯山區的Annecy成立，當時品牌主要為當地居民製造滑雪靴及滑雪板等器材。

直至60年代，因為滑雪選手在夏天時仍會在山區練習，所以引伸到Salomon開始推出登山鞋與及用品，當中品牌的一對XA Pro登山鞋就最受歡迎，直至今天已累積銷量高達300萬對﹗

▲ 將品牌最暢銷的XA Pro爬山街加以改良，成為這對XA Pro 1全新款式。（約$1,767/圖片www.salomon.com提供）

▲ XT-4 Advanced跑山鞋內置Aglie Chassis System，令穿者跑山時足部更見穩固。（約$1,532/圖片www.mrporter提供）

能夠如此廣受歡迎，還不是因為品牌的爬山鞋有著不少獨家專利，其防震功能與及防滑鞋底設計暫且不提，單是它部分鞋款出現的Quicklace快索鞋帶設計，就是其他爬山鞋所欠缺的。

而由今年開始，Salomon亦開始首次進軍時裝界，先有原出於Comme des Garcons門下，但已作獨立發展的設計師Fumito Ganryu（丸文龍人）為Salomon推出兩款可供日常穿著的聯乘鞋款。

▲ 今年秋冬Fumito Ganryu再接再厲，推出一對以灰色為主色的XT-4登山鞋。（減至約$1,321/圖片www.ssense.com提供）

而明年春夏品牌將會更進一步時裝化，著名的Comme des Garcons女裝主線系列亦將會與品牌推出兩款聯乘鞋履，一時間令Salomon登上時尚龍門成為大家談論對象，難怪不少男裝網站都開始將「所羅門」收歸旗下爭相入貨。

產品查詢：www.ssense.com、www.mrporter.com、www.salomon.com