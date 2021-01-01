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【移民加拿大】金融港媽為孩子移民加國　踢走功課束縛子女更自信

美加 16:00 2021/01/01

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【移民加拿大】金融港媽為孩子移民加國　踢走功課束縛子女更自信

當想到孩子的生活只剩下讀書和考試，家長不免心酸。70後港媽Carrie為了子女成長，兩年前透過技術移民移居溫哥華，她的10歲女兒和4歲兒子正在當地享受愉快學習。

早在2014年，Carrie已考慮移民。「本身我們沒有其他國籍，不如申請定先啦，小朋友將來可以有多一個國籍選擇，當時並不覺得一定要走。」後來當她得知加國政府將會開放她的工種名額，便趕緊找了移民顧問公司，花約1萬美元（約7.8萬港元）申請技術移民，1年後便獲當地政府發居留紙，一家四口終在兩年前定居溫哥華。

【加拿大推新政策助港人移居加國　合資格港人可申請3年工作簽證︰按此

Carrie在港任職金融投資行業，幸運的是，當時加國政府並無要求該工種申請人必須先在當地獲聘才符合資格。而更幸運的是，在她遞交申請後便滿額了，竟趕上尾班車。她指：

我的技術移民屬於舊制，只需要計分便可申請。但在2019年之後，好多移民方法都改變了，需到當地讀書、遙距找工作，在當地獲聘後才能移民，像我們這種的就要排好耐隊。

跳出舒適圈想有突破

Carrie和任職銀行的丈夫在港擁有令人稱羨的穩定工作，她在溫哥華定居1年後，幸得親戚介紹開設金融公司的朋友，而重投金融行業。而丈夫則打算來個大轉變，現時只做兼職工作和管理Facebook專頁「移加生活Live in Canada」和YouTube頻道「LiveinCanada移加生活」，分享移民加拿大的生活和理財資訊。

夫婦二人在港工作壓力大，經常無法準時放工，食飯四缺一，現在一家四口每日一齊食飯，親子關係更親密：

移民前每一天都只是問女兒，你今日做晒功課未？默書幾多分？溫習了考試未？但現在我們的對話都會圍繞學校趣事、討論周末去哪裏玩，生活不再只是學校讀書。

「其實我們選擇移民，最重要的一點是希望跳出舒適圈，走出既有生活模式，想在人生中有突破。」Carrie說：「其實無人知道我們繼續留在香港，還是移民過來哪樣會比較好。但只要我們決定了不再望返轉頭，勇往直前去做想做的事情，就已經是一個好的決定。」

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女兒變得更開朗有自信

Carrie的女兒唸加國的公立學校，學費全免，每天上課6小時，課目包括藝術、體育、音樂、數學、英文、社會科學和法文等，平常甚少功課，採多元化活動教學形式，沒有教科書。Carrie分享，疫情前，老師會帶學生到草地在太陽下用錫紙燒烤，更會找義工爸媽帶學生去溜冰、看話劇、滑雪等。

相較以往在港唸書，她觀察到女兒有好大的轉變。「以前女兒在傳統學校要好disciplined，但來到這裏她外向了很多，而且更願意接受挑戰，變得更有自信。可能她的學業成績沒有香港同學仔那麼叻，但我覺得只要她正常升到大學，其實都只是不同的教育方法。」而小朋友的適應能力，亦叫家長放心。在當地生活三、四個月，Carrie的小朋友已經掌握到英語溝通能力，亦建立了自己的朋友圈子。

Carrie又說：

我和先生認為，讀書只是學歷的一部分，而學歷不過是人生的起步點。眼見孩子在香港的生活就只是為了讀書考試測驗，我們更希望他們能跳出這種生活模式，學習生活技能和態度，學懂在困難時怎樣去繼續生存、生活，對他們的人生來說，才可以令他們走得更遠。

【加拿大擬向海外置業人士徵稅　料明年春季推行︰按此

1,700呎排屋月租2.4萬港元

現時Carrie一家住在溫哥華市中心1,700呎較新的排屋（Townhouse），連小露台和一個車位。根據現時巿價，類近的單位售價約每呎1,100加元（約6,677港元），月租約4,000加元（約24,281港元）。其他類型住屋方面，在同一區域近天車站、較細的Apartment兩房900呎單位，售價約每呎1,100加元（約6,677港元），月租約2,500加元（約15,175港元）。

Carrie指不用供樓的話，當地最貴便是食、生活必需品和小朋友興趣班費用。以她家為例，偶爾外出用餐，多數在家自煮，有時買海鮮回家烹調，一個月大約花2,500加元（約15,000港元）。

現時Carrie住在巿中心的1,700呎Townhouse，家庭各人也要分擔家務。（被訪者提供）

現時Carrie住在巿中心的1,700呎Townhouse，家庭各人也要分擔家務。（被訪者提供）

夫婦更需互相尊重

她寄語想要移民的家庭，夫婦要有心理準備比以往有更合拍的溝通協調。「從零開始開展新生活，沒有人幫忙，只能一家人齊心協力，夫婦要互相幫忙和體諒。可能以前在港丈夫不用做家務，來到這裏就要落手落腳，而且二人在家中對對方、對小朋友的時間多了，更需要互相尊重，善待對方，才可以繼續生活，否則日日對住好易有拗撬。」她說尤其現在沒有外傭幫忙打理家頭細務，一家人要懂得分擔。

溫哥華夏天日照時間長，平均氣溫約20℃，氣候宜人；但冬天日照時間短，下午4時已告天黑，平均氣溫約2℃。Carrie初來時也有少許不適應，但她認為調節心態更重要。惟她最不習慣，是有親人不在身邊，過時過節還會想起以前和家人過節開派對，幸好在當地仍有一些朋友可以在節日一起消磨時間。

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作者：陸明敏

責任編輯：馮柏偉、鄺素媚

（節錄）

【原文：金融港媽為孩子移民加國 踢走功課束縛子女更自信

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欄名 : 移民點滴

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