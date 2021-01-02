▲ 誤信傳言或耽誤中風治療 「談笑用兵」口訣辨中風徵兆

網上或坊間流傳很多不知真假的資訊，最近便收到朋友傳來的信息，指中風時應要求救護車，或直接召喚聖約翰救傷隊的急救服務，以便送到指定醫院急症室接受所需的溶血針治療。

【4大警號判斷中風先兆 嚴重可致永久傷殘︰按此】

這個信息有很多錯誤的地方，首先治療要視乎中風的類型而定，其中治療缺血性中風主要有兩個方法，分別是俗稱溶血針的靜脈溶栓藥物注射，以及導管取栓術（通血管手術）。溶血針一般在病症出現後4.5小時內使用，可有效改善中風病人的功能康復和減低死亡率。假如牽涉較大的血管閉塞，便要考慮通血管手術。

公立急症醫院均已設全日溶血針治療

現時醫管局轄下所有急症醫院已經推行24小時溶血針治療，並非只有個別醫院提供相關服務。此外，消防處的救護車不能按患者要求送到指定醫院，至於聖約翰救傷隊的救護車則數量有限，不能提供即時的急症送院服務。若病人或家屬在送院過程中堅持去特定醫院，拒絕就近求醫，造成的耽誤或可引致無法估計的遺憾。

除了公立醫院，部分私家醫院亦有提供中風急症治療，部分私家醫院會有既定處理中風患者的流程，確保病人到達後可以根據情況獲得即時處理。沒有這類計劃的醫院，縱使有24小時門診，也不一定能提供中風急症治療。

【3個防中風保健穴位︰按此】

「談笑用兵」口訣保平安

中風病徵出現後，每分鐘可能有多達190萬個腦細胞壞死，所以治療中風絕對是爭分奪秒。

我在此要提醒大家，千萬別誤信傳言，謹記「談笑用兵」的口訣，任何人一出現懷疑中風徵狀，即突然「談」話時不清、「笑」臉不對稱、或手腳無力「用」不到，別多想其他，應該打電話找救「兵」。送院後由醫生判斷是否中風，以及屬哪一類中風。只有對症下藥，才能令病人得到最大的幫助，並將影響減至最低。

作者：黃秉康

責任編輯：周美好、李越樺

（節錄）

【原文：中風立即要醫（收費文章）】

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