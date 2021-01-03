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2021年環球投資部署　宜留意4大主題產業

理財學堂 11:00 2021/01/03

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2021年環球投資部署　宜留意4大主題產業

2020年在疫情驅使下，全球新經濟及傳統產業改變轉型，重整生產綫及供應鏈的資源配置，當中「新零售」持續崛起，因多國實施封鎖措施及社交距離，使網購熱潮更為火熱，成為主流趨勢。

【2021有升有息！炒復甦吼舊經濟股 龔成：留意呢幾隻收息股︰按此

一、電商

據數據統計，11月內地及美國多家電商網購額皆告破頂，阿里巴巴 （09988） 及京東 （09618） 在「雙十一」創造逾1,150億美元銷售新高紀錄，內地在綫零售貢獻佔比及增速，遠比實體零售增長理想。而美國「黑色星期五」的整體網上銷售，亦暴增近21%至90億美元紀錄高位，往後的「網購星期一」銷售額更勁升至108億美元。

為此，筆者相信網購為主流趨勢已成不爭事實，傳統零售商2021年需加大對網上管道營運及直銷收入途徑，另互聯網醫療發展亦見提速，也促使零售業透過併購及與網上市集合作，增加網上平台活躍度。

二、SaaS

進入後疫情時代，各類企業在綫應用需求將會增加，帶動大型企業社會雲服務及數字化轉型需求增長，另針對小微企業的公有雲系列產品，已將臻成熟和進入盈利階段。

目前企業SaaS主要應用類別為客戶關係管理以及企業風險管理，可透過應用模塊，使供應鏈管理以及全渠道管理佔比提升，相關企業亦可看俏，成核心投資板塊。

三、電動車

電動車及相關電池研發亦是今年核心主題。市場預期2020年全球新能源汽車銷量接近300萬輛，按年增長約30.4%，2021年銷量有望達到420萬輛，同比增長近4成，當中內地及美國分別達到173萬及58萬輛，歐洲更有望超前內地，達到178萬輛，主因後者積極推動碳排放政策，區內車商像奔馳與奧迪已加速開拓自身平台化車型的發展，另特斯拉（美：TSLA）及福特（美：F）亦將規劃產能和加強廠房建設布局，多間新能源車產業鏈龍頭企業，未來在海外市場份額亦將提升。

四、電動車電池

此外電動車電池需求亦見殷切，內地鋰電池龍頭寧德時代（深：300750），擬在印尼建設一座鋰電池工廠，總投資額50億美元。該鋰電池工廠預計將於2024年投產，目前集團已與印尼國有礦業公司PT Aneka Tambang簽署協議，要求前者確保旗下6成鎳材，於印尼被加工成電池。

現時印尼擁有全球近25%的鎳金屬儲量，冀能利用鎳藏量優勢，加上廉宜電價及低成本勞工，加速建立國內電池供應鏈。事實上除寧德時代外，LG集團旗下的LG Chem近期宣布在印尼投資鋰電池產業鏈，此趨勢將帶動該產業成其中投資主題。

 

【原文︰尋找2021年環球投資主題產業（收費文章）】

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撰文 : 黃敏碩 寶鉅證劵董事及集團首席投資總監

欄名 : 理財學堂

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