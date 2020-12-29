▲ 【美股分析】非洲電商股Jumia 長綫潛力有幾大？

分析了拉丁美洲電商龍頭MercadoLibre，本篇到另一新興市場非洲的潛力電商股。

【拉丁美洲電商龍頭MercadoLibre分析，按︰上一頁】

Jumia︰非洲電商潛力大

非洲電商Jumia（美：JMIA）是一家在尼日利亞、摩洛哥和肯尼亞等10多個非洲國家／地區經營電商業務的公司。非洲大陸有超過13億人口，是迄今為止電子商務普及率最低的地區之一。

Jumia靠第三方拓盈利

然而，Jumia與亞馬遜（美：AMZN）不同的地方是，公司同樣有做第一方銷售（直接從公司銷售的商品）的生意同時，更關注第三方銷售。所謂第三方銷售（Third Party Sales），就是公司與客戶簽訂銷售定單，但並非從自家倉庫發貨，而是再生成採購申請及後續的採購定單，由第三方供應商發貨。

今年首三季Jumia的第一方銷售收入按年大跌47%至3,070萬歐元，但這是公司發展計劃意料之內，因公司務求實現盈利，而第一方的銷售成本太高，故逐步淡化此方面的發展。

因此，即使第三季總收入只有3,370萬歐元，按年跌17.6%；總定單量按年減少6%至660萬單；GMV（總交易定單金額）跌28%至1,873億歐元，公司毛利仍按年大升23%至2,320萬歐元。

事實上，Jumia第三季7成收入來自佣金和履約費，公司與第三方定單均按銷售的預定金額收取一定百分比佣金，而第三方賣方在使用Jumia的物流網絡向客戶派送貨件時，則讓Jumia賺取配送費。

▲ JMIA在尼日利亞首都阿布賈的業務。

支付工具將帶動電商生意

除此以外，公司第三季業績的另一亮點是金融科技解決方案JumiaPay，季內JumiaPay的總交易額為4,800萬歐元，按年大增50%。在平台上的滲透率佔GMV的百分比增至25.6%，是去年同期滲透率12.2%的兩倍。

雖然JumiaPay只是電子錢包，而其支付網絡由萬事達卡所提供，並不會為公司帶來重大利潤，但由於其提供的已是非洲當前最為先進的電子支付工具，相信可望刺激Jumia電商平台的往後銷售。

Jumia仍有很大潛力，但公司距離要成為亞馬遜或MercadoLibre級別仍很長路要走，所以在股價自今年初以來，便已累升超過4倍的情況下，可先放入監察名單。

▲ JMIA上市初期，被沽空機構質疑做假數，股價隨後大跌。

【原文︰不應錯過的強勢新興市場電商股】（收費文章）