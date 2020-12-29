  • 21°C
香港時間 : 20201229日 (二) 20:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股分析】非洲電商股Jumia　長綫潛力有幾大？

博客 18:45 2020/12/29

分享：

【美股分析】非洲電商股Jumia 長綫潛力有幾大？

分析了拉丁美洲電商龍頭MercadoLibre，本篇到另一新興市場非洲的潛力電商股。

【拉丁美洲電商龍頭MercadoLibre分析，按︰上一頁

Jumia︰非洲電商潛力大

非洲電商Jumia（美：JMIA）是一家在尼日利亞、摩洛哥和肯尼亞等10多個非洲國家／地區經營電商業務的公司。非洲大陸有超過13億人口，是迄今為止電子商務普及率最低的地區之一。

Jumia靠第三方拓盈利

然而，Jumia與亞馬遜（美：AMZN）不同的地方是，公司同樣有做第一方銷售（直接從公司銷售的商品）的生意同時，更關注第三方銷售。所謂第三方銷售（Third Party Sales），就是公司與客戶簽訂銷售定單，但並非從自家倉庫發貨，而是再生成採購申請及後續的採購定單，由第三方供應商發貨。

今年首三季Jumia的第一方銷售收入按年大跌47%至3,070萬歐元，但這是公司發展計劃意料之內，因公司務求實現盈利，而第一方的銷售成本太高，故逐步淡化此方面的發展。

因此，即使第三季總收入只有3,370萬歐元，按年跌17.6%；總定單量按年減少6%至660萬單；GMV（總交易定單金額）跌28%至1,873億歐元，公司毛利仍按年大升23%至2,320萬歐元。

事實上，Jumia第三季7成收入來自佣金和履約費，公司與第三方定單均按銷售的預定金額收取一定百分比佣金，而第三方賣方在使用Jumia的物流網絡向客戶派送貨件時，則讓Jumia賺取配送費。

JMIA在尼日利亞首都阿布賈的業務。

支付工具將帶動電商生意

除此以外，公司第三季業績的另一亮點是金融科技解決方案JumiaPay，季內JumiaPay的總交易額為4,800萬歐元，按年大增50%。在平台上的滲透率佔GMV的百分比增至25.6%，是去年同期滲透率12.2%的兩倍。

雖然JumiaPay只是電子錢包，而其支付網絡由萬事達卡所提供，並不會為公司帶來重大利潤，但由於其提供的已是非洲當前最為先進的電子支付工具，相信可望刺激Jumia電商平台的往後銷售。

Jumia仍有很大潛力，但公司距離要成為亞馬遜或MercadoLibre級別仍很長路要走，所以在股價自今年初以來，便已累升超過4倍的情況下，可先放入監察名單。

JMIA上市初期，被沽空機構質疑做假數，股價隨後大跌。

 

【原文︰不應錯過的強勢新興市場電商股】（收費文章）

撰文 : 梁耀康 CFA, CFP

欄名 : 生活理財

最新專欄文章 更多

博客 - 【美股分析】拉丁美洲電商龍頭MercadoLibre　5年累升10倍　潛力值得期待
今日
【美股分析】拉丁美洲電商龍頭MercadoLibre　5年累升10倍　潛力值得期待
博客 - 【比特幣股票】比特幣爆升　兩隻受惠Bitcoin概念股
2020/12/22
【比特幣股票】比特幣爆升　兩隻受惠Bitcoin概念股
博客 - 【比特幣股票】比特幣爆升　兩隻受惠Bitcoin概念股
2020/12/22
【比特幣股票】比特幣爆升　兩隻受惠Bitcoin概念股
博客 - 【美股分析】美國最大串流平台Roku　食正家居娛樂大趨勢
2020/12/15
【美股分析】美國最大串流平台Roku　食正家居娛樂大趨勢
博客 - 【美股分析】全球最大雲安全平台Zscaler　毛利率高達8成　前景是如何？
2020/12/15
【美股分析】全球最大雲安全平台Zscaler　毛利率高達8成　前景是如何？
電子支付 電子商貿 美股

下一篇文章

【美股分析】拉丁美洲電商龍頭MercadoLibre　5年累升10倍　潛力值得期待
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

博客 - 【虛擬銀行】富融銀行有咩服務解決ZA同Airstar嘅邏輯漏洞呢？
【虛擬銀行】富融銀行有咩服務解決ZA同Airstar嘅邏輯漏洞呢？
博客 - 【Bitcoin】比特幣屢創新高　「數字黃金」熱潮從何而起？
【Bitcoin】比特幣屢創新高　「數字黃金」熱潮從何而起？
Netflix驚慄韓劇《Sweet Home》人性困獸鬥 《怪奇物語》特效團隊參與打造荷里活級怪物
Netflix驚慄韓劇《Sweet Home》人性困獸鬥 《怪奇物語》特效團隊參與打造荷里活級怪物
博客 - 【無視疫情】2020年5大驚奇！　Tesla爆升7倍　Bitcoin重回2萬美元以上
【無視疫情】2020年5大驚奇！　Tesla爆升7倍　Bitcoin重回2萬美元以上
Netflix熱爆日劇 《今際之國的有栖》 東京玩命Game激發廢青生存鬥志【有片】
Netflix熱爆日劇 《今際之國的有栖》 東京玩命Game激發廢青生存鬥志【有片】
博客 - 【比特幣股票】比特幣爆升　兩隻受惠Bitcoin概念股
【比特幣股票】比特幣爆升　兩隻受惠Bitcoin概念股