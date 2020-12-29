▲ 【美股分析】拉丁美洲電商龍頭MercadoLibre 5年累升10倍 潛力值得期待

電商熱近幾年席捲全球，在拉丁美洲及非洲同樣有具潛力的公司，長綫潛力依然讓人期待。

MercadoLibre︰拉丁美洲電商龍頭

拉丁美洲龍頭電商MercadoLibre（美：MELI）股價在過去1年累升2倍，而過去5年更累升10倍。扭虧步入收成期。

MercadoLibre於1999年在阿根廷成立，eBay在2016年前持有公司五分一股份，然而其後出售絕大部分持股後仍保留合作關係，以助海外賣家打入拉丁美洲市場，公司首三大市場分別是巴西（65%）、阿根廷（19%）及墨西哥（12%）。

▲ 拉丁美洲龍頭電商MercadoLibre。

今年終扭虧為盈

過去5年，MercadoLibre絕大部分時間都在虧損，直至今年首9個月終於錄得5,000萬美元淨利潤，而前一年同期仍在蝕1.18億美元。

市場估計，公司全年將錄得盈利，而明年利潤將會翻倍。讓投資者欣喜的是公司在今年第二季中，有3,200萬名消費者使用該平台，並向其平台的400萬賣家購買了價值50億美元的產品，共計1.79億件商品，按年大增101%。

公司期內電商相關收入達到5.82億美元，按年增長80%。其中強勁的物流運輸能力，是其成為電商龍頭的主因。

區內電商發展空間遼闊

拉丁美洲18個國家/地區共有6.38億人口，一半以上的人有上網，其中2億人有在綫購物，然而2019年電商生意額佔總銷售額僅4.4%，因此電商的增長空間極其巨大。

eMarketer預計，2020年拉丁美洲的電商銷售額將增長19%，達到836億美元，到2023年將攀升至1,162億美元。

另估計今年由於新冠肺炎造成區內逾千萬家實體商店轉戰電商的趨勢，將在明年繼續延續，而零售總額亦將在2022年前回到疫情爆發前水平。

電子支付成增長引擎

隨着實體零售商復甦，MercadoLibre將繼續通過旗下快遞物流公司Mercado Envios Flex、新配送中心和電子支付系統Mercado Pago進一步擴展業務。

值得注意的是，公司通過API（應用程序編程接口）將其生態系統擴展到核心市場之外，允許第三方應用程序和網站使用其電子商務和支付服務。

今年第二季有5,200萬人利用Mercado Pago進行4.05億筆交易，涉及112億美元商品和服務，其中一半以上是來自公司自家平台外交易。

公司第二季來自金融科技的收入為2.97億美元，按年增加34%，若換算為本地貨幣升幅更達86%。金融科技收入包括交易費用、信貸服務費用和銷售系統費用。由於Mercado Pago的成功，公司銳意將其功能和覆蓋面進一步擴大，包括捆綁信用卡、提供預付功能、掃QR條碼支付、電子錢包並藉此進行基金買賣等投資等，有關的收入貢獻憧憬將變得非常龐大。

公司今明兩年預測市盈率雖分別高逾400倍及200倍，但相對明年市銷率為12倍而言，現價其實又並非太貴。

雖然區內地緣政治和經濟風險短期不會消失，貨幣貶值也是一大風險，但相信公司憑藉當前在行業的優勢可望抵銷相關影響，長遠仍值得吸納。

▲ Meli五年大升逾1500%。

【另一隻新興市場電商股，按︰下一頁】